Megvan Pikóék jelöltje az előválasztáson

A ferencvárosi polgármester ügye kezd Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök botrányára hasonlítani.

Egyértelművé vált, hogy nem a Fidesz szivárogtatta ki a hangfelvételt a szennymédiának – szúrta ki az Index.hu a ferencvárosi polgármester Facebook-posztját. Mint írják Baranyi Krisztina hozzátette, kézenfekvő volt, hogy a Fideszhez vezetnek a szálak, mert minden képviselő meg volt hívva az online beszélgetésre, és az elején bekapcsolódott a fideszes frakcióvezető is. De meglepetésére egy momentumos politikus azt írta neki, hogy a fideszesek nem voltak jelen a telekről szóló beszélgetésen, sőt a fideszes frakcióvezető is azt állította, hogy semmi köze a hangfelvételhez. – Meg vagyok döbbenve – írta Baranyi Krisztina, aki továbbra sem tudja, ki szivárogtatta ki a hangfelvételt. Ahogyan az ismert , több kormányzati sajtóorgánum is egy, a TV2 birtokába került hangfelvételre hivatkozva azt írta, Baranyi Krisztina magából kikelve zsidózott egy online testületi ülésen. A hanganyagra alapozott cikkek szerint a polgármester a következőket mondta: „Tehát akkor most döntsük el! Nem adjuk el a telket, nincs belőle semennyi bevételünk, viszont a rohadt, szemét, zsidó befektető az nem építhet ezerkétszáz négyzetméteren többet, ugye?”