Putyin szerint ha akarták volna, meg is ölik Navalnijt

Az orosz elnök elismerte, hogy megfigyelték Alekszej Navalnijt, a merénylettel kapcsolatos egyszerű kérdésekre azonban továbbra sincs válasz.

„Nyilvánvaló, hogy a különleges szolgálatoknak követniük kell. De ez nem jelenti, hogy meg is kell mérgezniük. Kinek van rá szüksége? Ha akarták volna, be is fejezték volna a dolgot” – mondta az Alekszej Navalnij korrupcióellenes aktivistával szemben megkísérelt gyilkosságról Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök szokásos év végi médiaszeánsza során a CNN kérdezett rá az utóbbi napokban napvilágot látott részletekre, mire Putyin váltakozva a nyugati sajtót és az amerikai titkosszolgálatot hibáztatta. Azt állította, hogy az egész az orosz vezetés besározására irányuló trükk és Navalnij az amerikaiak fizetett ügynöke. A tiráda közben egyszer sem említette név szerint a merényletkísérlet áldozatát, ami arra utal, hogy a Kreml valóban tart a korrupcióellenes aktivistától. A hét elején Navalnij a Bellingcat és az Insider nevű tényfeltáró honlapok nyomozására hivatkozva bejelentette, hogy már név szerint tudja, ki akarta megölni. A parancs kiadásával személyesen Putyint vádolta. A Bellingcatet Eliot Higgins angol újságíró-blogger alapította. Ő és kicsiny szerkesztősége azóta egy sor rejtélyes esemény hátterét tárta föl, például megtalálta, ki a felelős a Kelet-Ukrajna fölött orosz rakétával lelőtt maláj utasszállító gép tragédiájáért és ki követte el a dezertőr orosz kém, Szergej Szkripal megölésére irányuló titkosszolgálati akciót. A velük együttműködő Insider honlapot Moszkvában szerkesztik fiatal orosz tényfeltáró újságírók. Állításuk szerint valamennyi nyomozásukat nyilvánosan hozzáférhető eszközökkel és adatbázisokkal végzik, a közösségi médiát, repülőgépek utasjegyzékét és telefonok híváslistáit tanulmányozva derítik fel a szereplők tartózkodási helyét és a köztük lévő kapcsolatot. A Bellingcat és az Insider bebizonyította, hogy Navalnijt 2017 óta mindenhová követte az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB). Az ügyvéd abban az évben jelentette be, hogy indulni kíván az elnökválasztáson. Az egyik FSZB ügynök, Vlagyimir Panyájev még be is költözött a Ljublinszkaja utca 175. számú házba, ahol korábban Navalnij is lakott. A férfi két, az FSZB szolgálatában álló orvos, Alekszej Alekszandrov és Iván Oszipov társaságában Tomszkban volt, amikor augusztus 20-án, a Moszkvába tartó repülőjáraton Navalnij rosszul lett. A csoport néhány másik tagja, Oleg Tajákin (sebész, korábban FSZB), Alekszej Krivoscsekov (FSZB), Konsztantyin Kudrjavcev (a Szkripal-ügyben is képbe került különleges katonai egységnél szolgáló vegyész) és Mihail Svec (FSZB különleges alakulat) Omszkban bukkant fel, ahol a repülőgép kényszerleszállása után Navalnijt kórházba vitték. Az egész társaság mintegy tizenöt fős és az FSZB Kriminalisztikai Intézetének fedésében működik. Ez utóbbi a titkosszolgálat tudományos-műszaki bázisa, amelyet 2-es számú Kutatóintézetként vagy a 34435-ös katonai egységként is emlegetnek. (A Moszkvában a Varga akadémikus utca 2. alatt található intézetre akkor figyelt fel az orosz sajtó, amikor 2006-ban vizsgálatot indított Jézus halála körülményeinek kiderítésére.) A csoport vezetője Tajákin, az ő felső kapcsolata Sztanyiszlav Maksakov ezredes, aki korábban szintén Sihaniban szolgált – ott, ahol kifejlesztették a Novicsok nevű idegmérget. A Navalnij megmérgezését megelőző hetekben Maksakov kapcsolatban állt Vlagyimir Bogdanov vezérőrnaggyal, az FSZB műszaki részlegének vezetőjével, aki a maga részéről viszont egy, Putyin közvetlen környezetéhez tartozó személlyel beszélt telefonon. A méreggel foglalkozó titkos programot jelenleg a Szignál nevű moszkvai kutatóintézetben bonyolítják, amelynek vezetője Artur Zsirov vegyész. A CNN moszkvai stábja becsöngetett Oleg Tajákin lakásába. Az onnan kilépő férfi a kamera láttán szó nélkül visszahúzta az ajtót és nem válaszolt az oroszul és angolul is elhangzó kérdésre: Ön Oleg Boriszovics Tajákin? A maga csapata mérgezte meg Navalnijt?