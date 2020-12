Letöltendő börtönt kért az ügyészség a munkásait kizsákmányoló budapesti férfira

Szinte rabszolgaként dolgoztatta egy víz és hűtő nélküli melléképületben, valamint egy öreg lakókocsiban elszállásolt „munkavállalóit”.

A vád szerint éveken keresztül dolgoztatott kiszolgáltatott helyzetben lévő embereket, és egy ingatlant is csalárd módon szerzett meg egyik kizsákmányoltjától az a budapesti férfi, akivel szemben letöltendő, két évtől 12 évig terjedő börtönbüntetést indítványozott a Fővárosi Nyomozó Ügyészség (FNYÜ) – írja az ügyészségi portá l. A Fővárosi Törvényszékre benyújtott vádirat szerint több a vádlott többrendbeli, minősített eseti emberkereskedelem, csalás, segítségnyújtás elmulasztása és közokirat-hamisítás miatt áll bíróság elé. A vádirat lényege szerint egy férfi 2017-2020. között öt, kiszolgáltatott helyzetben lévő férfit bírt munkára. Négyüket a tanyáján, egyiküket a lakóhelyén lévő, emberhez méltó lakhatásra alkalmatlan melléképületben szállásolta el. A tanyán vezetékes víz, hűtő nem volt, az elektromosságot szükség esetén aggregátor biztosította. A sértettek a tanyán lévő régi, szigeteletlen lakókocsiban laktak, amelyet kályhával lehetett fűteni. Egyikük hárommillió forint értékű ingatlanát a kizsákmányoló úgy íratta át a saját hozzátartozója nevére, hogy a vételárat nem fizettek meg. Azt mondta, az átírás csak ideiglenes, azért, hogy a férfi tartozásai miatt ne terheljék meg zálogjoggal az ingatlant. Azonban később a lakást felújíttatta és hozzátartozójával értékesítette. A megkárosított férfi ráadásul a tanyán, munkavégzés során megsérült, amikor a lábára rátaposott egy ló. Munkaadója csak késve vitte el orvoshoz, így két lábujját is amputálni kellett. Mindez nem volt elég, mert „munka- és szállásadója” később még bántalmazta is a sérültet, aki ezek után megszökött tőle. A bíróságon a kizsákmányolót felelősségre vonják amiatt is, hogy valótlanul jelentkezett be egy budapesti címre, mint lakóhelyre. Az FNYÜ még 2020 júliusában vette őrizetbe a vádlottat, aki jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll.