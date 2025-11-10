Tudta, hogy egyre romlik állapota, mégsem hívott hozzá segítséget.
A közösségi médiában közvetítette, ahogy felakasztja magát. Többen végignézték, mi történik, a rendőrség segítségnyújtás halált okozó elmulasztása miatt nyomoz.
A döntést a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyével, továbbá azzal indokolták, hogy a férfi ellen több eljárás is van folyamatban.
Azzal vádolja az ügyészség, hogy nem segített a Hableány balesetben érintett utasok mentésében.
A rendőrség nyomoz, feltételezések szerint egy külföldi Mercedest vezetett a gázoló.
A balesetben a másik jármű mind a négy utasa megsérült. A 64 éves horvát férfi a rendőröknek azt mondta, nem is akart Magyarországra jönni, egy barátját akarta meglátogatni egy horvát városban, de eltévedt.
A kerékpárost súlyos nyak-, fej- és térdsérülésekkel vitték kórházba.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság segítségnyújtás elmulasztása miatt nyomoz.
Az idős nő több héten át feküdt ellátatlanul, végül belehalt az embertelen állapotba.
Felfüggesztett szabadságvesztést indítványozott a vádhatóság.
A rendőrök kutatták fel, és vették őrizetbe a férfit, akinek letartóztatását is kezdeményezik.
A 22 éves férfit egy VIII. kerületi lakásban találták meg.
A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz, aki a gyanú szerint hagyta meghalni a budafoki baleset áldozatát.
A 82 éves férfi akár több mint hét év börtönbüntetést is kaphat.
Szinte rabszolgaként dolgoztatta egy víz és hűtő nélküli melléképületben, valamint egy öreg lakókocsiban elszállásolt „munkavállalóit”.
„Nem vettem észre, hogy elütöttem” – védekezett a sofőr, aki a felvételeket látva a rendőröknek elismerte, hogy ő gázolta el az idős nőt.
Ha 23 éves gyanúsított karambolozott, majd megállás nélkül továbbhajtott, hagyta meghalni 72 éves áldozatát.
Az elütött gyerek súlyosan megsérült, a sofőr tovább hajtott.
Hatalmas poénnak találta a kocsmázó társaság, hogy részeg ismerősüket kikötözve hagyják egy kocsma teraszán. Az áldozat nem élte túl a viccet.
A férfi megpróbálta elhagyni a füstben a lakást, de a folyosón rosszul lett. A nő látta ezt.
Az első gázoló segítségnyújtás nélkül tovább ment, aztán egy busz is áthajtott az áldozaton.
Három év börtönre is ítélhetik a szülőket, akik legalább egy hétig hagyták szenvedni gyereküket, ahelyett, hogy kórházba vitték volna.
Az elsodort gyerek könnyebben sérült, de a gázoló biciklis meg sem állt, hogy segítsen rajta.
Több szempontból is kérdéses döntést hozott egy Nógrád megyei bíróság: két év próbára bocsátásra ítéltek egy férfit, aki nem kért segítséget egy drogtól kába ismeretlen ellátásához. Az ügy megmutatja, hogyan működik az új büntetőeljárási szabályozás is.
A gyerekek közül kettő a sajátja volt. Mindhárman megsérültek, 11 éves fiának még a keze is eltört. Vádat emeltek a férfi ellen.
Két órával később adta fel magát.
A férfi jogosítvány nélkül, részegen okozott balesetet, és az elütött járókelőkön sem segített.
Segítségnyújtás halált okozó elmulasztása miatt jogerősen 10 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélt a Szombathelyi Járásbíróság kedden egy Vas megyei férfit, aki nem hívott orvost 87 éves édesanyjához, miután az idős nő a közös családi házukban balesetet szenvedett - közölte a Szombathelyi Törvényszék.
Emberölés és kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat a Veszprém Megyei Főügyészség egy 32 éves devecseri férfival szemben, aki három nevelt gyermeke testi, lelki fejlődését veszélyeztette, a legkisebb, hat hónapos kisfiúnak pedig a halálát okozta. 26 éves élettárásának kiskorú veszélyeztetése mellett segítségnyújtás elmulasztása miatt kell felelnie.