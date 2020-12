Szijjártó: Kínai vakcina is érkezhet az uniós mellett még decemberben

A főpolgármester a kormányzattól kéri, fél évvel halasszák el az új dunai átkelőhöz vezető út nyomvonalának meghatározását.



Nem sikerült társadalmi konszenzust kialakítani az új déli Duna-híddal, az ahhoz vezető úthálózat nyomvonalával kapcsolatban, ezért kezdeményezem a december végéig tervezett döntés elhalasztását és közösségi gyűlés összehívását – jelezte pénteken Karácsony Gergely Facebook-oldalán. A főpolgármester az ügyben csütörtökön levélben is fordult Gulyás Gergelyhez , a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Szerinte a társadalmi vitákat lefolytatni kell, nem pedig elfojtani, márpedig az eddigi nyomvonalokról, arról, hogy az Újbudát Csepellel összekötő dunai átkelőhöz merre vezessenek az utak.

„A Galvani híddal kapcsolatban a Budapest Fejlesztési Központ társadalmi egyeztetése sajnos hatástalannak bizonyult, hiszen kevés embert ért el, és egyik verzió mellett sem, ezért kezdeményeztem, hogy egy egész Budapestet reprezentálni képes közösségi gyűlést hívjunk össze a témában” – fogalmazott Budapest vezetője.

Szerinte hat hónap elegendő egy ilyen gyűlés előkészítéséhez és hatékony megszervezéséhez, és azt a főváros le is bonyolítaná. Megjegyezte egy ilyen, ahazai viszonylatban újszerűnek számító részvételi lehetőség Budapest első – klímaügyi – közösségi gyűlésén idén már sikeresnek bizonyult. A főpolgármester hozzáfűzte azt is: a pesti oldalon kialakult viták nyomán a Dél-Budán élők is bele akarnak szólni a tervezés folyamatába, sőt a városháza a gyűlés előkészítésébe bevonná az érintett civil csoportokat is.