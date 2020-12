Koronavírus-tesztközpont nyílt a Liszt Ferenc repülőtéren

A TASZ kezdeményezésére a kormányhivatal kaszálta el a helyi rendeletet. Az óvodákból száműzték volna a kisebbségeket megjelenítő kiadványt.

Döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kormányhivatal: jogsértő a mezőkövesdi önkormányzat rendelete, amely a település óvodáiban betiltotta a Meseország mindenkié című, kisebbségek elfogadására tanító mesekönyv használatát – számolt be a 444.hu a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közleménye alapján. A laphoz eljuttatott dokumentum szerint a jogvédők által kezdeményezett törvényességi felügyeleti eljárásban a kormányhivatal elfogadta a TASZ érvelését:

A 444 hozzátette, hogy Fekete Zoltán, Mezőkövesd polgármestere tehát illegitim módon avatkozott bele közvetlenül az óvodapedagógusok oktatási-nevelési szabadságába, ami közvetve az óvodás gyermekeket is érinti. A lépése ráadásul diszkriminatív is volt, hiszen a betiltani szándékozott mesekönyv különböző, törvény által védett tulajdonsággal (például roma nemzetiséghez tartozással, fogyatékossággal, szexuális irányultsággal) bíró mesefigurákat jelenít meg.

A kormányhivatal a jogszabálysértés megállapítása mellett törvényességi felhívást adott ki, amelyben a polgármester döntésének hatályon kívül helyezését indítványozta. A TASZ-nak hasonló beadványa van még folyamatban a csepeli polgármester, Borbély Lénárd Meseország-könyvet betiltó intézkedésével kapcsolatban Nagy botrányt kavar t ősszel, amikor Dúró Dóra, a Mi Hazánk parlamenti képviselője szeptember végén nyilvánosan ledarálta könyv egyik példányát, majd később egy másik általa „homoszexuális propagandának” nevezett kiadványt is. A TASZ honlapja korábban arról is beszámolt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök október 4-i Kossuth Rádióban elhangzott nyilatkozata, mint írták „gyűlöletkeltő szavai” miatt nyolc civil szervezet az ombudsmanhoz is fordult