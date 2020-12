Fél év alatt egy család – így működik az elhárító szabály

A főváros kész megfizetni a kivitelező által kért többletet. Karácsony Gergely már be is adta az erre vonatkozó módosító indítványát.

Jövő év elején aláírhatják a Lánchíd felújítására vonatkozó vállalkozói szerződést a legolcsóbb ajánlatot tevő kivitelező céggel. A lényeges pontokban, így a műszaki tartalomban, a jogi feltételekben, a határidőkben és az árban a Népszava információi szerint már megegyeztek, így csak a közbeszerzési eljárások befejező aktusa maradt hátra. Ennek részeként le kell ellenőrizni a két ajánlatot benyújtó cég által beadott dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat. Ha ezek közül valami hibádzik, akkor az ajánlatot érvénytelennek kell nyilvánítani.

Az ajánlati szakasz december 15-én zárult le. Az első körben bejelentkező négy cég közül csak az A-Híd Építő Zrt. és a STRABAG Általános Építő Kft. nyújtott be ajánlatot. A Közgép Zrt. és a Dömper Kft. úgy találta, hogy nem lenne tanácsos egy ilyen nagyszabású ellenzéki projektben részt venni. A kormány által hevesen támadott Strabag és a hazai politikai klímának jobban kiszolgáltatott A-Híd is komolyan elgondolkodott a folytatáson. Végül az utóbbi adta a jobb ajánlatot.

A főváros közlése szerint a legalacsonyabb ajánlat bruttó 26,75 milliárd forint, ami az idén januárban eredménytelennek nyilvánított előző tendernél jóval kedvezőbb, mivel az akkori legkisebb ajánlat bruttó 35,29 milliárd forintról szólt a Váralagút felújítása nélkül.

– Egyáltalán nem igaz, hogy a Lánchíd felújítására kedvezőbb ajánlatot kapott a főváros, az ár ugyanis nem csökkent, hanem nőtt 5 milliárd forinttal – jelentette ki Vitézy Dávid, Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója az Indexnek, amit azután a Népszavának is megerősített.

A Fővárosi Közgyűlés januári ülésére készült előterjesztés szerint a legolcsóbb ajánlati ár nettó 24,643 milliárd forint volt, amit egyébként akkor is az A-Híd adott. Az előterjesztés szerint ebben a Lánchíd mellett a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró rekonstrukciója is benne volt. A Váralagút felújítására akkor a Közgép adta a legolcsóbb ajánlatot 9,9 milliárddal, míg az A-Híd 11,2 milliárdot kért volna. A legolcsóbb együttes ajánlat nettó 35,8 milliárd forint volt, amelyet a Közgép adott. Ez bruttó 45 milliárd forintot jelent.

A főváros által említett 35,29 milliárdos összeg egy másik dokumentumból derül ki. A 2019. szeptemberi tenderbontáskor az A-Híd ajánlata valóban bruttó 35,29 milliárd volt a hídra, a villamosalagútra és a szakértői és mérnökdíjakra és a tartalékkeretre együtt. A Lánchíd felújításáért viszont önmagában csak bruttó 21,27 milliárdot kértek. Ez viszont 5,5 milliárddal kevesebb a mostani összegnél. Túlárazásról azonban a Népszava által megkérdezettek szerint nem érdemes beszélni, hiszen több mint egy év telt el az előző ajánlattétel óta, változtak az anyagárak és a munkabér költségek is.

Mindez nem változtat azon a tényen, hogy a fedezetet biztosító hatályos engedélyokirat bruttó 23,366 milliárd forintot biztosít a teljes beruházásra. Ebben benne van a kivitelezés költsége, a tartalékkeret, mérnökdíj, egyéb költségek, mint például hatósági és szakértői díjak, független labor.

A legmagasabb ajánlat alapján a teljes beruházási időszakra – 2021-2023 között - 4,69 milliárd forinttal, a legalacsonyabb esetén 3,39 milliárd forinttal kell emelni az engedély okirat összegén – válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes, aki azt is elárulta, hogy a városvezetés úgy tervezte meg a jövő évi költségvetést, hogy legyen lehetőség belső átcsoportosítással 2021-re biztosítani a szükséges és elégséges fedezetet. Ennek érdekében a főpolgármester pénteken költségvetési módosító javaslatot nyújtott be és két „Lánchíd tartaléksort” (közlekedésfejlesztési céltartalékokat) átcsoportosított teljes egészében a Lánchíd 2021. évi felújítására. Ezzel megteremtette a fedezet a korábban számítottnál magasabb költség kifizetésére, legalábbis jövőre.

Amennyiben a 6 milliárd forintot (ez éppen a beruházás áfa tartalma, azaz egyik költségvetési zsebből megy a másikba) biztosítja a kormány, akkor az EIB-vel kötött megállapodás alapján a maradék összeget a meglévő keret terhére tudja finanszírozni a főváros – tette hozzá a főpolgármester-helyettes.