Manipulálhatták a lezuhant repülőgépek vizsgálatát

Ugyan két Boeing Max 737-es repülő zuhant le több száz emberrel a fedélzetén, de úgy tűnik, hogy a tervezőcég aligha tanult az esetekből.

Súlyos megállapításra jutottak az amerikai szenátus tagjai, miután kiderült, több fontos információról is hallgatott a Boeing és az amerikai légügyi hatóság a Max 737-esek tesztje során - írja a BBC . A szenátusi nyomozók megállapításaira alapozott cikkben az áll, a két társaság titkolózása azt eredményezte, hogy hosszú idő után újra felszállhattak ezek a típusok, holott tavaly márciusban azért tiltották meg a repülésüket, mert korábban több járat is lezuhant. Már akkor is azt gyanították, tervezési hiba áll a tragikus esetek mögött. Az Indonéziában és Etiópiában becsapódott járatokon összesen 346 ember halt meg, miután az MCAS nevű szoftver átesést érzékelve lenyomta a gépek orrait, mely mozzanat megpecsételte a fedélzeten tartózkodók életét. A pilóták nem tudhattak a hibáról, (vagy nem készítették fel őket megfelelően egy hasonló jelenségre), ezért annak bekövetkeztekor már nem tudtak mit tenni a zuhanás ellen. Utóbb szakértők megállapították, hogy a repülőgépek rendszerei téves jelzést adtak, vagyis úgy avatkozott közbe automatikusan a technika, hogy nem is állt fenn veszélyhelyzet. Ez a hiba azonban nem történehetett meg, hiszen a biztonságos repüléshez szükséges előzetes tesztek során szimulátoros gyakorlatokat is végeztek a gépeken. Szakemberek szimulátoron megvizsgálták a pilóták reakcióidejét az ilyen problémás esetek tekintetében.