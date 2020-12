Gazdasági kérdésekről tárgyalt Orbán a Megyei Jogú Városok Szövetségének vezetőivel

Sokat egyelőre nem tudni a tanácskozásról, a válságkezelés mikéntjéről Orbán várhatóan a mai napon tesz bejelentést.

A koronavírus-járvány gazdasági hatásairól és a válságkezelés lehetőségeiről, eszközeiről tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) vezetőségével a Karmelita kolostorban. A tanácskozásra a gazdasági akcióterv új elemeinek előkészítését célzó konzultációsorozat keretében került sor - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Közlése szerint a megbeszélésen Szita Károly, az MJVSZ elnöke, Kaposvár polgármestere, Péterffy Attila társelnök, Pécs polgármestere, Szalay Ferenc ügyvezető alelnök, Szolnok polgármestere, Kósa Lajos tiszteletbeli elnök, valamint a kormány részéről Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget és Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter vett részt. – A találkozóra úgy tekintek, mint egy olyan eseményre, amelyen a kormány meghallgatja az önkormányzatok álláspontját. Megtisztelő, hogy kikérik a véleményünket. A tárgyaláson a legfontosabb feladatomnak azt tartom, hogy képviseljem azon megyei jogú városok véleményét, amelyek vezetői a kormányzati elképzelésektől eltérően gondolkodnak – reagált korábban a kormányfői invitálásra Péterffy Attila. A pécsi polgármester a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében némi malíciával azt is megjegyezte, hogy felkészítő anyagot ugyan nem kapott a Megyei Jogú Városok Szövetségétől (amit Kaposvár polgármestere, a fideszes Szita Károly vezet), de Péterffy szerint enélkül is lehet érdemben beszélgetni, hiszen minden városvezető tisztában van a magyar önkormányzatokat ma sújtó problémákkal. Így bízik benne, hogy érdemi lesz a konzultáció. Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel egyébként az állami rádióban arról beszélt, hogy szombaton jelentik be a gazdasági akcióterv újabb lépéseit. Amint az megtörténik, arról lapunk is beszámol.