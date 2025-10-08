Tüntetésről akart írni a kaposvári újságíró, kitiltották a rendszerből

Tudósítani akart a keddi, kaposvári tüntetésről, ezért kirúgták a fiatal újságírót az egyik helyi médiumtól. És még csak nem is főnökei, hanem a városháza sajtósa vonta meg a hozzáférését a hírportál adminfelületéhez.