A Tisza Párt elnöke az ország egyik legszegényebb településéről, az ormánsági Kisasszonyfáról érkezett Kaposvárra, ahol a helyiek arról panaszkodtak neki, hogy sok gyerek éhezik.
A fideszes polgármester közölte Sulyok Tamás felesége nem úgy válogatott a múzeumban, mint egy piacon lenne, ellenkezőleg ők ajánlották fel neki Medgyessy olvas című festményt, és az asszony elfogadta.
A kezdeményezők követelik, hogy a közvagyont érintő döntések a jövőben kizárólag a közösség érdekeit szem előtt tartva szülessenek meg, ne szűk körök igényei szerint.
Megjelent a tárgyalásokban a fideszes és az ellenzéki hang is, a leglényegesebbnek az bizonyult, hogy a fő témában egyetértés van.
A várost 30 éve vezető politikus videója továbbra is látható a Facebook-oldalán, amin a kicsikkel együtt vágja át a szalagot.
Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke közölte, a bérrendezést ő kezdeményezte a miniszternél.
Ha mégsem lenne annyira jó a gazdasági helyzet, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tudja a választ: ellenzék, Brüsszel, háború, szankciók.
Kaposvár polgármestere figyelmezteti az esetleges másként gondolkodókat, hogy „csak ezzel garantálható a biztonságos, nyugodt élet, a települések további fejlődése”.
A polgármester szerint mára kiderült, hogy nem számíthatunk Brüsszelre.
Hadrendben a volt államfő.
A települések további kiüresítését és a pártalapú forrásosztogatás folytatását vetíti előre a tervezett találkozó.
A Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke megoldást jelentő intézkedéseket akar az Európai Bizottság elnökétől.
Az eset még június 15-én történt, amikor egy valóban rászoruló beteg nem is tudott kiszállni a politikus szabálytalansága miatt.
Ráadásul nem is egyszer.
Szita Károly a rezsiszámlákat látva eljutott odáig, hogy Brüsszeltől kell megvédenie a kaposváriakat.
Egyúttal reményét fejezte ki, hogy a baloldali kollégái is hasonlóan éreznek az egyeztetés után.
Kaposvár kormánypárti polgármestere semmi kivetnivalót nem lát az iparűzési adó csökkentésében, az ellenzéki polgármestereknek viszont nem tetszik a megnyilvánulás.
Sokat egyelőre nem tudni a tanácskozásról, a válságkezelés mikéntjéről Orbán várhatóan a mai napon tesz bejelentést.
Kaposvár fideszes polgármestere is lobbizott azért, hogy a megyei jogú városokban ne legyen különleges gazdasági övezet, de azt helyesnek tartja, hogy a kisebb településeken lehet.
Az ellenzéki pártok támogatta civil kihívója akadt a Kaposvárt 25 éve vezető fideszes Szita Károlynak: szakemberek szerint magas részvétel esetén lehet keresnivalója az ellenzéknek.
Tudósítani akart a keddi, kaposvári tüntetésről, ezért kirúgták a fiatal újságírót az egyik helyi médiumtól. És még csak nem is főnökei, hanem a városháza sajtósa vonta meg a hozzáférését a hírportál adminfelületéhez.
Semmi értelmeset nem tudtak válaszolni, mikor Szita Károly kínos ügynökmúltjáról kérdezték Gulyás Gergelyt és Szájer Józsefet csütörtökön. A kérdést követő kínos csendről a 444.hu videót is közzétett.
Szita Károly nem tagadja ügynökmúltját, ennek felemlegetését azonban a Fidesz csak kampányfogásnak és nem bűnnek látja.
Január 12-én tartja Soros-ellenes gyűlését a Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) - értesült az Index. A meghívó szerint Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere a budapesti Bálnába várja ekkor polgármester kollégáit.
Nyílt levélben válaszolt Hajdu László, a budapesti XV. kerület DK-s polgármestere Szita Károlynak, aki az elmúlt hetekben a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnökeként küldött üzenetet kollégáinak. Hajdu keményen fogalmazott, és azt írta, szó sem lehet semmiféle Soros-ellenes kirohanásról.