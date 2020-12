Orbán: meghosszabbodik a hitelmoratórium

Ismertette négypontos csomagját a kormányfő.

Július 1-ig meghosszabbodik a család-és vállalkozások hitelmoratóriuma, változatlan formában

- jelentette be a miniszterelnök. Orbán Viktor azt mondta, a lehetőség automatikus lesz, csak annak kell felkeresnie a bankját, aki ennek ellenére szeretne törleszteni. Az ideiglenes bezárásokra kényszerült vállalkozásokat decemberben és januárban a kormány a bérköltségek kétharmadának elengedésével és átvállalásával támogatja. A járulékfizetést a bértámogatást a vendéglátóhelyek, a szállodák, és az idegenforgalom mellett kiterjesztik a szünetelni kényszerülő magántulajdonú buszos vállalkozásokra is. Felére csökken az iparűzési adó a kkv-nak január elsejétől. A miniszterelnök ezt a lépést azzal indokolta, hogy ők adják a legtöbb munkahelyet, egyúttal a legsérülékenyebbek is járvány idején. A 25 ezer fő alatti települések a kormánytól támogatást kapnak, a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét egyenként tekintjük át - fogalmazott. A gyermeket nevelő és a gyereket váró családokat 6 millió forintig kedvezményes, maximum három százalékos lakásfelújítási hitellel segíti a kormány. Ebből 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás lesz, ami a felújítás végén vehető igénybe és automatikusan csökkenti a hitel összegét. "Jó okkal bízhatunk abban, hogy honfitársaink tízezreinek életét, de sok százezer munkahelyet is sikerül megmenteni. Egyszer már sikerült, ha összefogunk, együtt újra sikerülni fog." - zárta bejelentését Orbán Viktor.