Már szállítják el az olajjal szennyezett anyagokat Szigetszentmiklósról

Sok milliárd képeslap, több tízezer focipályát beborító csomagolóanyag és karácsonyfák tömkelege kerül ilyenkor a kukába.

A karácsonyi időszakban a legtöbb országban az ajándékozások, a dekoráció és a vásárlások számának növekedése miatt jelentősen nő a hulladék mennyisége. Egyre több a környezettudatosságra utaló jel a vásárlási szokásokban, karácsonykor is, azaz veszünk a műanyagban gazdag, fényes csomagolópapír és szalag helyett újrahasznosítottat, küldünk elektronikus képeslapot, készítünk karácsonyi dekorációt százszázalékban újrahasznosítható anyagból, például hullámkartonból, és gyűjtjük szelektíven a szemetet, mégis számos felmérés bizonyítja, hogy az ünnepi szezonban világszerte megnövekszik a szeméttermelés.

Az Egyesült Államokban például 25 százalékkal több szemetet dobnak ki Hálaadás és Újév között, mint az év bármely más időszakában, ez 25 millió tonna többlethulladékot jelent az ország számára. Ha minden amerikai család csak három ajándékot csomagolna újrahasznosított anyagba, azzal annyi papírt takarítana meg, ami

45 ezer futballpálya lefedéséhez elég lenne.

Az Egyesült Királyságban termelődő szemét mennyisége is jelentősen, 30 százalékkal nő a karácsonyi időszakban: becslések szerint az ünnepek után körülbelül egymilliárd képeslap kerül a kukába, 83 négyzetkilométer csomagolópapírt dobnak ki vagy égetnek el, és hatmillió kivágott fenyőfa landol a szeméttelepeken.

Magyarországon is jól láthatóan, megközelítőleg 15 százalékkal nő a papírhulladék mennyisége karácsony és szilveszter környékén, ez pedig az online rendelésekkel idén csak fokozódik. A járvány és a korlátozások miatt ebben az évben ugyanis az ajándékok beszerzése és a bevásárlás is többnyire a digitális térben zajlik, ami az általában feleslegesen nagy és legtöbbször nem környezetkímélő csomagolások miatt tovább növeli a hulladék mennyiségét.

A májusi lezárások csúcspontján például az internetes értékesítés minden idők legmagasabb szintjét érte el: az Egyesült Királyságban a teljes kiskereskedelmi értékesítés 32,8 százalékát tette ki, Írországban pedig az online vásárlások során keletkezett csomagolási hulladék 2953 tonnával, vagyis 25 százalékkal nőtt az idei évben, de Magyarországon is jelentősen megugrott az online vásárlások száma: március közepe és április vége között 50 ezer új vásárlót tudhatott magáénak az online kiskereskedelem, csak az első negyedévben pedig 9,9 millió belföldi rendelést teljesítettek a vállalatok. A vírus betörésekor a csomagolóanyag-gyártóknál is hatalmas ütemben nőtt a termelés, hogy az élelmiszerek, tisztálkodó- és tisztítószerek, valamint gyógyszerek minél hamarabb eljuthassanak a vásárlókhoz – ekkor a megrendelt csomagolóanyagok 40 százaléka az élelmiszer, míg 10 százaléka az online kereskedelemben hasznosult.



Műanyag csomagolásokból évente mintegy 315 500 tonna keletkezik Magyarországon, ezért fontos, hogy amikor csak lehet, fenntartható csomagolóanyagokat válasszunk, és gyűjtsük szelektíven a szemetet, hogy ami arra alkalmas, visszakerülhessen a körforgásba.

„Az online kereskedelem növekedése rengeteg plusz csomagolási hulladékkal jár, a csomagok száma pedig az ünnepi időszakban csak nő – különösen most, hogy sokan kerülik a személyes vásárlást. Ezért is kiemelten fontos, hogy nemcsak a gyártók, hanem a fogyasztók is a környezetbarát csomagolásokat keressék, azaz azokat a termékeket válasszák, amelyek fenntartható csomagolásban kerülnek a piacra, rendeléskor pedig, ha van rá lehetőség, környezetkímélő csomagolást válasszanak a kiszállításhoz. A hullámkarton – amit ma már rengeteg vállalat előnyben részesít a csomagolásnál és a szállításnál – teljes mértékben környezetbarát és újrahasznosítható, így nagy számban sem szennyezi a környezetet” – idézi Miklós Zsolt ügyvezetőt a Rondo Hullámkartongyártó Kft. közleménye.

Az ajándékcsomagolások, a dekorációk, a képeslapok, a rendelésekkel járó kartondobozok és az italosüvegek megnövelik a háztartási hulladék mennyiségét, ami miatt fokozott jelentősége van a szelektív hulladékgyűjtésnek is.

„A Központi Statisztikai Hivatal 2019-es adatai szerint a 3 245 645 tonna elszállított települési szilárd hulladékból összesen 604 522 tonnát tett ki az elkülönítetten gyűjtött szemét, tehát a hulladék közel ötödét gyűjtötték a lakosok szelektíven. Nagyon fontos, hogy az ünnepi készülődés során se feledkezzünk meg a szelektív hulladékgyűjtésről, hiszen így biztosíthatjuk, hogy az arra alkalmas csomagolások bekerüljenek a körforgásba, az újrahasznosítás után pedig ezek jussanak vissza a fogyasztókhoz újak helyett” – tette hozzá Miklós Zsolt.