Pusztítunk és élünk - Halva született delfin-bébik (fotók)

Közhelyszámba megy, hogy az un. civilizációért micsoda árat fizetnek a bolygón velünk lakó, érdekérvényesítésre képtelen állatok. A helyzeten az is csak kicsit képes javítani, hogy léteznek kisebb elszánt, elkötelezett, a gyerekeink jövőjéért is aggódó, sőt felelősséget érző embercsoportok, amelyek igyekeznek segíteni ezeken az élőlényeken. Mindez azonban sajnos - hogy stílszerűek legyünk - csepp a tengerben a homo sapiens sapiens feneketlennek látszó "étvágyával" szemben. Egy friss tanulmány most azzal szembesít, hogy a delfinek születés körüli halálozási aránya megemelkedett, valószínűleg a Mexikói-öbölben 2010-ben történt olajkatasztrófa miatt.