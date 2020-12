Azonnali hatállyal kirúgták a színművészeti egyik tanárát

A Bartók Béla út kirakataiban rendezett adventi vásár egyszerre próbál a valós és az online térben jelen lenni.

A korlátozások megjelenése óta számos módon próbálkoznak a különféle boltosok, ipar- és képzőművészek, hogy fenntartsák a vevőkörüket, az eredmények pedig kivált kreatívak. Vannak, akik művészeti vásárt szerveznek, mások online shopot indítanak, születnek azonban kevert megoldások is. A Bartók Béla úton rendezett adventi vásár például egyszerre próbál a valós és az online térben jelen lenni, a közkedvelt bevásárló utca több kirakatában számos ipar- és képzőművész, divattervező és dizájner munkái foglalnak helyet, melyeket a helyszínen és a neten is megvásárolhatunk – az egyes kirakatokban az alkotók elérhetősége is szerepel. A vásár szempontjából a Bartókon az egyik legsokszínűbb megoldást a Hadik Kávézó és a Szatyor Bár kirakata nyújtja, melyben helyet kaptak képzőművészek alkotásai, többek között Kele Juci álomszerű és víz tematikájú festményei, Tuszinger Károly fotóművész ködben úszó tájképei, valamint dizájnerek munkái, például Péczely Patricia övtáskái és könyvkabátjai, Mázsi Boglárka geometrikus formájú beton-dizájntárgyai – utóbbiak remek divat- és lakáskiegészítőként funkcionálnak –, de rendhagyó karácsonyi ajándéknak választhatjuk Viczay András nyelves dobját is. Az út páratlan oldalán szintén változatos a felhozatal, persze némi sétára szükségünk van, hogy mindent láthassunk. A Béla bár növényei között az ékszerek rajongói találják meg a számításukat, a Faur Zsófi Galéria hosszú kirakatában Eni Horn, azaz Horn Enikő pénztárcái és bőrtáskái, valamint Forrai Ferenc és Kondor Edit filozofikus üzenetekkel ellátott kerámiái bizonyulhatnak jó választásnak. Aki egy fokkal drágább ajándékkal, esetleg fotóval, szoborral vagy plasztikával kedveskedne, annak a Három Hét és a K.A.S. Galéria üvegén érdemes benéznie. A legkisebbeknek a Bartók eleji Pagony Könyvesbolt hozhat örömöt a legújabb téli mesekönyveivel és Páti Gabriella horgolt figuráival.