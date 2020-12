Vasárnap is marad a szürke idő, néhol tartós köddel

Nem mindegy, hányszor és meddig tárjuk ki az ablakokat.

A koronavírussal való megfertőződés kockázata zárt terekben csaknem 20-szor akkora, mint a szabadban. A szakértők ezért nyomatékosan azt ajánlják, hogy az irodákban, lakásokban, iskolákban rendszeresen szellőztessünk – írta a Webbeteg . Mint megírtuk , a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szerint a helyiségek optimális páratartalma megakadályozhatja a súlyos légúti megbetegedések, sőt akár a koronavírus-fertőzés kialakulását. Az operatív törzs egyik sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos is felhívta a figyelmet a beltéri levegő cseréjére. Müller Cecília naponta többször végzett, gyors szellőztetéseket javasolt.

A bukóra hagyott ablakok nem akadályozzák meg az aeroszolok feldúsulását, a beltér időnkénti alapos: rövid ideig tartó, de intenzív átszellőztetésére van szükség. Ezt úgy tehetjük meg, ha több ablakot is egyszerre néhány percen keresztül nyitva tartunk. Különösen hatékony az úgynevezett kereszthuzat , amely akkor jön létre, ha egymással szemben lévő ablakokat tárunk ki egyszerre, és így néhány percen belül teljesen kicserélődik a levegő.

Az, hogy mennyi ideig tartson egy szellőztetés, a külső hőmérséklettől függ. Minél melegebb van kint, annál lassabban történik meg a légcsere, ezért nyáron 10 percig is nyitva kell hagyni az ablakokat, tavasszal és ősszel 5, télen gyakran 3 perc is elég a légcseréhez.

Az, hogy az aeroszolok milyen gyorsan dúsulnak fel a légtérben, több tényezőtől is függ: minél kisebb egy helyiség, és minél több ember minél tovább tartózkodik benne, annál nagyobb a fertőzésveszély . Az irodákat a munkavédelmi szabályoknak megfelelően egyébként is időnként át kell szellőztetni. Ezt legalább 60 percenként ajánlott megtenni, de még jobb, ha 20 percenként, de járványos időszakban még gyakrabban is megtesszük.