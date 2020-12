Hollandiában is a koronavírus új törzsével fertőzött beteget találtak, nem fogadnak repülőjáratokat az Egyesült Királyságból

Az intézkedés egyelőre január 1-jéig lesz hatályban.

A holland kormány felfüggesztette vasárnaptól minden, az Egyesült Királyságból érkező repülőjárat fogadását, miután Hollandiában találtak valakit, aki a koronavírusnak a szigetországban terjedő új törzsével fertőződött meg. Az érintett légijáratokat vasárnap reggel 6 órától függesztik fel,



az intézkedés egyelőre január 1-jéig lesz hatályban.

A holland lépést néhány órával azután jelentették be, hogy a brit kormány megerősítette:

Londonban és Délkelet-Angliában egy az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírus-törzs jelent meg.

A holland közegészségügyi hatóság (RIVM)



„azt javasolja, hogy a vírus ezen változatának (...) bejutását minden lehető módon akadályozzák meg, az Egyesült Királyságból érkező utasok mozgásának korlátozásával, illetve ellenőrzésével” – olvasható az egészségügyi minisztérium közleményében.

Mark Rutte miniszterelnök kabinetje ezért „elővigyázatossági döntést” hozott az Egyesült Királyságból érkező légijáratok betiltásáról – áll a közleményben, amely szerint a holland kormány



„az elkövetkező napokban az Európai Unió más tagállamaival együtt megvizsgálja további korlátozások lehetőségét”.

Hollandia január közepéig öthetes zárlatot írt elő a járvány újbóli fellángolásának megfékezése érdekében, így zárva tartanak az iskolák és a nem alapvető cikkeket forgalmazó üzletek is. Boris Johnson brit miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy a Londonban és Anglia délkeleti részén keringő vírus akár 70 százalékkal fertőzőbb lehet, mint az eddigi kórokozó. Szakemberek szerint ugyanakkor egyetlen vizsgálati adat sem utal olyan változásokra, amelyek az Angliában a hét elején azonosított, de már más országokban is észlelt új koronavírus-mutációt a korábbi változatoknál súlyosabb megbetegedések előidézésére tennék alkalmassá, és semmi nem utal arra sem, hogy az eddig kifejlesztett védőoltások kevésbé lennének hatékonyak az új törzzsel szemben.