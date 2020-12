Pokolgép robbant Kabulban, nyolc ember meghalt

Az Egészségügyi Világszervezet azt ígéri, tájékoztatni fogja a tagállamokat és a nagyközönséget, amint többet megtudnak a vírusváltozatnak a jellemzőiről és a jelentőségéről.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a Twitter-oldalán közölte, hogy szoros kapcsolatban áll az Egyesült Királyság vezetőivel az új koronavírustörzs kapcsán.



Boris Johnson brit miniszterelnök szombaton jelentette be, hogy a Londonban és Anglia délkeleti részén keringő vírus akár 70 százalékkal fertőzőbb lehet, mint az eddigi kórokozó. A holland kormány felfüggesztette vasárnaptól minden, az Egyesült Királyságból érkező repülőjárat fogadását, miután Hollandiában is találtak valakit, aki a koronavírusnak a szigetországban terjedő új törzsével fertőződött meg. Szakemberek szerint egyetlen vizsgálati adat sem utal olyan változásokra, amelyek az Angliában a hét elején azonosított, de már más országokban is észlelt új koronavírus-mutációt a korábbi változatoknál súlyosabb megbetegedések előidézésére tennék alkalmassá, és semmi nem utal arra sem, hogy az eddig kifejlesztett védőoltások kevésbé lennének hatékonyak az új törzzsel szemben.