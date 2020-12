Norvégia nyerte a női kézilabda Eb-t

Lovrencsics Gergő előtt kizárólag külföldi labdarúgók találtak be a kapuba az őszi szezonban a címvédő csapatából az élvonalbeli bajnokságban.

A labdarúgó NB I. 16. fordulójában szerzett először magyar játékos gólt a bajnoki címvédő FTC csapatában. Lovrencsics Gergő a Budafok ellen 2-1-re megnyert találkozón talált a kapuba, a válogatott szélső révén szereztek vezetést a zöld-fehérek a rendkívül szívósan küzdő újonc ellen. Lovrencsics személye azért is érdekes, mert ő az egyetlen, aki 14 évvel ezelőtt is pályára lépett a két csapat egymás elleni mérkőzésén: 2006. novemberében az NB II-ben találkozott a két együttes, az Üllői úton a ferencvárosiak 2-0-ra nyertek, Lovrencsics 18 évesen azon a meccsen a budafokiaknál szerepelt, igaz akkor nem szerzett gólt. A szombati találkozón a vendégek az utolsó percig megnehezítették a láthatóan nagyon fáradt hazaiak dolgát, a Budafoknak még a hosszabbításban is volt egyenlítési lehetősége. Ezen nem kell csodálkozni annak ismeretében, hogy a ferencvárosiak a Bajnokok Ligája-szereplésük miatt nemzetközi mércével is rendkívüli terhelésnek voltak kitéve, ősszel 27 tétmérkőzésen léptek pályára. A fáradtságra előszeretettel panaszkodó többi csapat átlaga egy szezonban nemzetközi kötelezettség nélkül 14-15 meccs szokott lenni. A ferencvárosiak a plusz terhelés ellenére is külön kategóriát képviselnek a mezőnyben – ebben természetesen szerepe van a riválisokhoz képest is kimagasló állami támogatás –, egyedüliként veretlenek és kilenc pont előnnyel vezetnek a náluk eggyel több meccset játszott és a központi források tekintetében szintén kiváltságos Fehérvár előtt. „Nagyon sok helyzetet alakítottunk ki, tudtuk, hogy nehéz lesz feltörni a védelmi falat. Fontos három pontot szereztünk. A játékosokon látszott a fáradtság, az ilyen talaj télen nem könnyíti meg az ember dolgát – idézte Szerhij Rebrov, az FTC vezetőedzőjének szavait a csapat idei utolsó tétmérkőzése utáni sajtótájékoztatóról a klub hivatalos honlapja. - Január 2-án találkozunk legközelebb, ha azt mondanám, hogy addig is lesznek edzések, valószínűleg őrültnek néznének a játékosok. Megérdemlik a pihenést, hiszen nagyon hamar kezdődik a bajnokság, január 20-án már mérkőzést játszunk. Főleg mentálisan fáradtak el a játékosok, azt tanácsoltam nekik, hogy ne foglalkozzanak a focival a szünet alatt, fontos, hogy feltöltődve várják a jövő évet.” A szakember hozzátette: akkor lett volna maximálisan elégedett a szezonnal, ha sikerült volna nyerni a Juventus otthonában, de szerinte a magyar labdarúgás sikeres őszt zárt, hiszen a válogatott kiharcolta a részvételi jogot a jövő nyári, részen budapesti rendezésű Európa-bajnokságon. Születésnapján állították ki a paksiak kapusát, Hegedűs Jánost az MTK elleni találkozón. A 33 éves hálóőr a tizenhatoson kívül szabálytalankodott a hazaiak észak-macedón játékosával, Bojan Mioskival. Ez eldöntötte a találkozót, létszámhátrányban a Paksnak nem volt esélye a fővárosi együttessel szemben még a pontszerzésre sem. Három kiállítás is volt a Mezőkövesd-Felcsút meccsen, az első piros lapot a hazaiak fehérorosz játékosa, Alakszjandr Karnyicki kapta, mert nyújtott lábbal beleszállt ellenfelébe. A kiállítások számát tekintve a felcsútiak fordítottak (Alexandru Baluta második sárga lappal az első félidő hosszabbításában, Yoell van Nieff ugyanilyen okból a 94. percben hagyta el a pályát). A kiállítások után gól már nem esett, az egyetlen találat a 6. percben született, Dino Besirovic szerezte.