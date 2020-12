Szabad szemmel - Markus Ferber: Magyarország csakis az unió tagjaként tudja fenntartani nemzeti önazonosságát

Mind több európai ország készül légizárlatra Nagy-Britanniával szemben a koronavírus új törzsének terjedése miatt.

Hollandia legalább december 31-ig nem fogad repülőket brit területekről, Belgium vasárnap éjféltől kezdődően egyelőre csupán 24 órára vezeti be a tilalmat, ugyanakkor leállította a vasúti forgalmat is brit viszonylatban. A tilalmak bejelentésének oka, hogy Délkelet-Angliában a koronavírusnak egy új, a korábbiaknál 70 százalékkal fertőzőbb törzse bukkant fel. Emiatt Ausztria szintén bejelentette, hogy nem engedi brit repülők leszállását légikikötőiben, ám az még kezdetének időpontja még nem ismert. Olaszország ugyanilyen tilalmat tervez, de a német szövetségi kormány vasárnap már azt is bejelentette: Németország az Egyesült Királyság, illetve a Dél-Afrika közötti utazási lehetőségek korlátozására is készül. Ezzel kapcsolatban Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter az ARD országos köztelevíziónak elmondta, hogy a németországi repülőterek vasárnap éjféltől nem fogadhatnak járatokat Nagy-Britanniából és Észak-Írországból. A rendelkezés egyelőre december 31-ig érvényes. A tilalom csak az utasszállító járatokra vonatkozik, teherszállító repülőket és németországi bázisra a személyzettel visszatérő gépeket továbbra is fogadhatnak a repterek. További korlátozásokról, a január 1-jétől érvényes szabályokról és a Dél-Afrikát érintő intézkedésekről hétfőn kezdik meg az egyeztetéseket. Az ARD értesülése szerint az Európai Unió Tanácsa soros elnöki tisztségét az év végéig betöltő német kormány arra törekszik, hogy a tagállamok lehetőleg egységesen válaszoljanak a mutálódott vírus rohamos terjedésére. A tervek szerint az egységes szabályozás az EU és az Egyesült Királyság közötti tengeri utakon és a Csatorna-alagúton keresztül zajló közlekedésre terjedhet ki. A televízió szerint Angela Merkel kancellár már egyeztetett is az ügyben telefonon az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökével és a francia kormányfővel, Charles Michellel, Ursula von der Leyennel és Emmanuel Macronnal. Csehország egyelőre nem állította le a légiforgalmat az Egyesült Királyságból, viszont máris szigorított az onnan érkezőkre vonatkozó karantén szabályain. A spanyol kormány az Európai Bizottsághoz fordult iránymutatásért. Izraelben is szigorítottak: már vasárnaptól kötelező karantén-szállodákba kerülnek az Egyesült Királyságból hazautazó izraeliek, külföldiek pedig be sem léphetnek Izraelbe a koronavírus szigetországban terjedő új törzse miatt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vasárnapi közlése szerint a Dél-Afrikában is terjedő új vírustörzset már szeptemberben azonosították Anglia délkeleti részén, és ugyanez a kórokozó felbukkant Dániában, továbbá Hollandiában és Ausztráliában is.