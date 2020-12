Pár száz budapesti még jelentkezhet az ingyenes tesztelésre

Keddtől a friss kormánydöntés értelmében Magyarország sem fogad repülőket az Egyesült Királyságból az új vírustörzs miatt.

Már megszülettek a döntések a Szentestéről a kormányülésen, amely párhuzamosan zajlik az operatív törzs hétfői tájékoztatójával. Kiss Róbert alezredes ennek alapján röviden bejelentette, hogy

december 24-én éjszakára, december 25-re virradóan egy napra felfüggesztik az éjszakai kijárási tilalmat.

Hozzátette, hogy a tíz fős létszámkorlátba nem számítanak bele a 14 év alattiak. Kiss Róbert közölte azt is, hogy a friss döntés szerint Magyarország sem enged be repülőket az Egyesült Királyságból hétfő éjféltől a koronavírus új változatának szigetországi megjelenése miatt. Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette a járványügyi adatokat . Megerősítette, hogy újabb 2 141 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 305 130 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 183, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 8 282-re emelkedett. A gyógyultak száma jelenleg 102 962, míg az aktív fertőzötteké 193 886. Kórházban 7 097 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 517-en vannak lélegeztetőgépen. Úgy fogalmazott, hogy kijelenthetjük, hogy egyfajta platófázisba érkezett a járvány Magyarországon, napok óta csökkenés tapasztalható az új fertőzöttek számában.

Az új vírustörzs megjelenéséről elmondta, hogy folyamatosan figyelik a vírus mutálódását, de eddig nem detektáltak olyan változatot, amely most Nagy-Britanniában megjelent. Ennek „behurcolását” próbálják most megakadályozni a kormánydöntéssel. Úgy fogalmazott, hogy remélhetőleg a vakcinák a vírus új változatai ellen is hatékonyak lesznek. Azt kérte, hogy ne tekintsük lazításnak az új rendelkezéseket, azokat csak lehetőségként fogjuk fel, mivel a járvány változatlanul zajlik. A korlátozások a Szentestét követően továbbra is élni fognak. Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy hétvégén egy vendéglátóhelyet záratott be a rendőrség hét napra, mert az üzletben senki nem viselt maszkot. A novemberi intézkedések hatályba lépése óta összesen 101 vendéglátóhelyet kellett bezáratni szabálysértés miatt. November 4. óta a kijárási tilalom megszegése miatt több mint 15 ezer személlyel szemben intézkedtek. A hétvégén 13 081 karantént rendeltek el, így jelenleg 32 486 karantén van az országban. Az új vírustörzsről újságírói érdeklődésre Müller Cecília elmondta, hogy nem zárható ki az, hogy egy vírus bejusson az országba, ezért nem engedik be a repülőket az Egyesült Királyságból. Magyarországon egyelőre nem detektálták ezt a vírusváltozatot, de nem zárható ki a megjelenése. Annyit lehet tudni egyelőre, hogy gyorsabban terjed, mint a koronavírus eddig ismert változata. Elsősorban fiatalok között terjed, de nem zajlik súlyosabban, mint a hagyományosan ismert koronavírus. Kijelentette, hogy több embert tud viszont megfertőzni, ez az egyik fő veszélye. Az országos tisztifőorvos azt mondta, hogy az idősotthonok kockázatos helyszínnek számítanak a fertőzés szempontjából, ezért nem csak a lakókat, de az ott dolgozókat is meg kell védeni. A védőoltást nekik is biztosítani fogják, önkéntes alapon.