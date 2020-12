Puskás és vaktöltény, avagy egy meg nem kapott Aranylabda története

Négy versenyző távozik a királykategóriából, helyükre három újonc érkezik, illetve Fernando Alonso tér vissza a mezőnybe. További négy pilóta pedig csapatot vált 2021-ben.

A 2020-as esztendőnek úgy vágott neki a Forma-1 mezőnye, hogy a csapatok nem igazán változtattak a 2019-es versenyzőpárosukon. Egyedüli újoncként a Williamshez került a kanadai Nicholas Latifi, valamint Esteban Ocon a Renaultnál kezdhette újra pályafutását. Ez az év viszont nemcsak érdekes futamokat és régi-új helyszíneket hozott, hanem alaposan megkeverte a kártyákat a 2021-es szezont illetően. A Mercedes újabb egy évvel meghosszabbította Valtteri Bottas szerződését, aki negyedszer is kikapott év végén Lewis Hamiltontól. A brit pilótának viszont még mindig nincs megújítva a kontraktusa, miután a Mercedes nem hajlandó a járvány miatti veszteségek miatt annyit fizetni neki, mint eddig. Ellenben valószínű, hogy sikerül kompromisszumot kötni, így a hétszeres világbajnok, aki ezzel beállította az eddigi rekordtartó, Michael Schumacher rekordját, hamarosan bejelenti a folytatást. A Ferrari már a szezon előtt eldöntötte, hogy az idény után elköszön négyszeres világbajnokától, Sebastian Vetteltől. A német hat évet töltött el Maranellóban, ez idő alatt 14 győzelmet és 45 dobogót szerzett, 2017-ben és 2018-ban is közel állt az összetettbeli elsőséghez, azonban végül mindkétszer Hamilton kiénekelte a sajtot a szájából és be kellett érnie az ezüstéremmel. Vettel helyére Carlos Sainz Jr.-t igazolta le a Ferrari a Mclarentől, aki a szezon előtt még bizakodhatott, hogy egy élcsapat pilótája lesz, az olasz istálló idén azonban csapnivalóan teljesített, csupán a hatodik helyet szerezte meg a konstruktőrök között – miközben a Mclaren harmadik lett. Zak Brown csapata is gyorsan reagált, bejelentette, hogy Lando Norris marad, mellé pedig a Renault sztárja, Daniel Ricciardo érkezik 2021-re. Az ausztrál idén remekül versenyzett, hosszú idő után kettő dobogót szerzett a francia gyártónak, az év végén az ötödik helyen zárt, és csapaton belül jócskán elverte csapattársát, Ocont. A Renaultnak is kellett valaki a francia mellé, szó volt arról, hogy a menesztett Nico Hülkenbergnek így újra lehet lehetősége, miután idén három futamon is rajthoz állt a Racing Pointban és az összes nagydíjon remekül helytállt. Azonban sikerült nagyot húzni, ugyanis Ocon párja jövőre a kétszeres világbajnok Fernando Alonso lesz, a 2018 év végén visszavonult veterán spanyol újra a királykategória tagja lesz. A Racing Point szintén nem aprózta el a nagy bejelentést, Sebastian Vettellel a fedélzeten várják az új kezdetet, ugyanis jövőre már Aston Martin néven fog versenyezni a csapat, ez óriási tőkeinjekciót jelent, Vettel pedig garantáltan vonzza majd a médiafigyelmet. Lance Stroll maradt végül a csapatnál, Sergio Pérez hiába nyújtott mérföldekkel jobb teljesítményt a szezon második felében, mint a kanadai, mégis neki kellett mennie, nem utolsó szempont, hogy az istálló tulajdonosa Stroll édesapja, Lawrence Stroll. Az Alpha Taurinál idén futamgyőzelmet (!) szerző és egész évben remek teljesítményt nyújtó Pierre Gasly természetesen maradt az új idényre is, az orosz Danyiil Kvjattól viszont másodszorra is elköszön a paddock, bár összességében az orosz is jól mozgott a középmezőnyben, eléggé elmaradt a parádézó csapattársától. A fontosabb ok viszont, hogy a Red Bull kinevelt egy újabb ígéretes tehetséget, aki harmadik lett idén az F2-es mezőnyben, és japán nemzetisége miatt élvezi a Honda támogatottságát is (a Red Bullt pedig Honda motor működteti), Cunoda Juki december 16-án aláírt az osztrák energiatal-gyártó fiókcsapatához. 2014 után (akkor Kamui Kobajasi volt a mezőny tagja) ismét lesz japán pilóta a versenyzők között. Az Alfa Romeónál a sok bizonytalanság ellenére is maradt a Kimi Räikönnen, Antonio Giovinazzi páros. Az idén pont nélkül maradó Williams pedig szintén változatlan felállással, George Russell-lel és Latifival próbál nagyobb tempóra kapcsolni 2021-ben. A Haas nagyon gyengén muzsikált idén, ezt pedig nem úszta meg sem Romain Grosjean, sem Kevin Magnussen, mindkét pilótától megvált a szezon után az amerikai istálló, négy éven keresztül voltak csapattársak. A Haas egy pozitív és egy negatív szenzációs bejelentést is tett, két újonc próbálja kivetni a gödörből a csapatot, az egyik választott a legendás Michael Schumacher fia, Mick Schumacher, aki idén megszerezte az F2 világbajnoki címét, a másik pilóta az orosz, már botrányhős Nyikita Mazepin, ő ötödik lett az F2-ben, édesapja anyagi támogatása pedig döntő szempont volt a Haasnak. A legnagyobb kérdés a Red Bull ülése maradt a szezon befejeztével, ugyanis Max Verstappentől egész évben jelentősen elmaradt a csapattárs, Alexander Albon. Pérez idei remek formáját pedig nem lehetett nem észrevenni, az osztrák istálló hosszú kivárás után bejelentette, hogy a mexikóinak szavaz bizalmat jövőre, Albont pedig lefokozta tartalék és tesztpilótának. Pérez ezzel 2007 óta az első olyan pilóta, aki nem Red Bull növendékként kerül a csapathoz, akkor Mark Webbernek sikerült ez a furcsa bravúr. Rekord a futamok számában (23) és rengeteg helycsere: ha már a járvány miatt 2022-re csúsztak a jelentős szabályváltoztatások, a jövő évi szezon is bőven adhat majd izgalmakat.