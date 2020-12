Meghalt Apró Attila

Zöld utat kapott az Európai Pfizer vakcinája.

Ez azt jelenti, hogy már a karácsonyt követő napon itthon is el lehet kezdeni a tömeges oltásokat a vakcinával. Szintén az állami hírügynökség számolt be arról, hogy az Európai Unió a koronavírus elleni védőoltás 15,5 eurós darabonkénti áráról állapodott meg a Pfizer és a BioNTech gyártókkal. AZ MTI a Reuters hírére hivatkozik, mivel a hírügynökség betekintést nyerhetett egy belső, uniós dokumentumba. A bizalmas jellegű információ szerint az unió összesen 300 millió adagra kialkudott ára valamivel alacsonyabb, mint az, amiről az Egyesült Államok állapodott meg az első szállítmány szerződésében. A Reuters novemberben azt írta, hogy Washington 100 millió - ugyanazon oltóanyag - darabjáért 19,50 dollárt fizet, ami jelenlegi árfolyamon valamivel több mint 16 euró. Mint a Népszava is beszámolt róla , Eva De Bleeker belga költségvetési államtitkár csütörtökön a Twitteren közölte azt az ártáblázatot, amely alapján Belgium a gyógyszergyáraknak fizet a védőoltásokért. Nem sokkal később a politikus eltávolította bejegyzését. Ebben a táblázatban a Pfizer vakcina egy adagjának ára Belgium számára 12 euró (14,6 dollár) volt, ami sokakban azt az érzetet keltette, hogy ez az unió által elfogadott teljes ár. A táblázatban szereplő egyéb oltások ára is alacsonyabb volt az uniós források által ismertetettnél. "A szállításkor mindig van egy teljes ár és egy ár" - mondta a vakcinagyártókkal folytatott megbeszéléseken részt vevő uniós tisztviselő a Reuters hírügynökségnek, amikor arra kérték, hogy tisztázza az EU és a belga ár közötti különbséget.