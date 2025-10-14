Az MTV Music, az MTV 80s, az MTV 90s, a Club MTV és az MTV Live sugárzását is megszüntetik.
Az amerikai Video Music Awards az a zenei díjátadó, ahol az, hogy valaki huszonkétszeres díjazott, ugyanolyan popkulturális jelentőségű, mint az, hogy más megeszi a rúzsát.
A több mint tíz évvel ezelőtt adócsalási ügynek indult büntetőeljárás elsőfokú ítéletének lényegét jóváhagyták másodfokon.
Arra sem kaptunk választ, milyen erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a nagyszabású rendezvényen ne terjedjen a koronavírus.
Interneten nyilvánosság elé tárni archív anyagokat akkor érdemes igazán, ha a szolgáltatás valóban archívumként működik.
Lénárt István gyártásvezető kilencvenhat évesen is szenvedélyesen foglalkozik a magyar filmekkel. Az MTV 12 Örökös Tagja közé elsőként választott Lénárt szerint a közmédia nem független, a filmkészítők pedig tudomásul veszik, hogy a Filmalap rendelkezik a filmkészítéshez szükséges, a magyar filmtörténetben eddig még sosem látott pénzzel. Az alkotó, aki tucatnyi filmben szerepelt, úgy látja, jó ötlet amatőrökkel mozifilmet forgatni.
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróságon a Magyar Televízió Zrt. egykori elnöke, majd stratégiatervezési és kommunikációs igazgatója ellen - közölte az MTI-vel a fővárosi főügyész szombaton.
Az MTV műsorvezetőjeként és számos sorozat vendégszereplőjeként ismert tévés leugrott egy hídról, nem élte túl.
Lenkei Mirtill, a fejlesztési minisztérium sajtófőnöke lehet a kormányzati reklámköltést felügyelő Nemzeti Kommunikációs Hivatal vezetője.
A nő, akinek a tettéről készült felvétel, amint kezében kamerával felrúg egy, a gyerekével menekülő férfit, majd egy menekültkislányba is belerúg, bejárta a világot, nem egészen négy hónapja dolgozott a Jobbikhoz kötött N1 TV-nél. A Bors információi szerint előtte sokáig az Echo TV-nek, előzőleg pedig a közszolgálatot ellátni hivatott MTV-nek forgatott, közel húsz éve operatőr.
Tragikus hirtelenséggel csütörtökön elhunyt Kővári Péter, a Magyar Televízió egykori alelnöke - tájékoztatta a család az MTI-t.
Három magyar ügyben mondott ítéletet kedden az Emberi Jogok Európai Bírósága Strasbourgban. A magyar állam ellen a Magyar Televízió egykori műsorvezetője, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori jogtanácsosa és egy civil indított pert.
Nem számolt be Bajor Imre halálhíréről a köztévé híradója - állítja a comment. blog.hu.
Újabb sztárpár született! A Blikk úgy tudja, hogy a királyi tévé csinos híradósa, Varga Edit (38) rabolta el az egykori SZDSZ-es politikus, Kóka János (42) szívét - írja a Blikk.
Szabadság tér '89 címmel új heti műsort indít szerda estétől a Magyar Nemzeti Vízió, mégpedig - hogy a rendszerváltás (újra)értelmezése mégis NER-kompatibilis maradjon - Rákay Philip ex-zenetévés MTV-vezérigazgató-helyettes vezetésével.
Dőreség nem látni, hogy a színházigazgatókkal kapcsolatos döntések politikai fogantatásúak. Ha pedig eleve eldöntött az eredmény, akkor mindegy, kik és mit szavaznak. Erről is beszél lapunknak Vitray Tamás, akinek napjainkban nincs túl jó kedve. A Kossuth-díjas televíziós elfogadja ugyan, hogy a felgyorsult világban megváltoztak a műsorkészítés szabályai, de ezt ő már se nézni, se művelni nem tudja. Műsoraival egykor iskolát teremtett, ám úgy látja, arra a tudásra és annak művelőire ma már nincs szükség.
Pontosan húsz éve, 1993. október 26-án szűnt meg a Magyar Televízióban az Egyenleg című hírműsor. Valamivel több, mint két évig volt látható és kétségkívül médiatörténeti ritkaságot jelentett. Sem előtte, sem azóta nem fordult elő, hogy egyazon médiumnak két párhuzamos hírműsora lett volna. A napjainkban is érvényes tanulságok miatt érdemes felidézni az Egyenleg létrejöttének és megszűnésének körülményeit.
A válogatott szünetet követően rendeztek bajnoki fordulót az NB I-ben, ahol először szerzett három pontot vendégként a Debrecen, nyerni tudott az MTK is, így az Újpest tegnap győzelmi kényszerben várta a címvédő Győrt. A zöld-fehérek nyertek, így a fővárosi gárda kiesőhelyen maradt. A másodedző lemondott, a vezetőedző nem akar.
Úgy tűnik, a közmédiában sok esetben baráti kapcsolatok alapján rendelik és készítik el a műsorokat. Kálomista Gábor producer sorozatai nem kerültek a megszűnt Marslakók sorsára. A Balatoni nyár felvételeit Révfülöpön forgathatta, ott, ahol az önkormányzati képviselő-testület tagjaként is tevékenykedik. Hírek szerint onnan jár dolgozni Belénessy Csaba, az MTI vezérigazgatója, és nyaralója miatt oda kötődik Medveczky Balázs, az MTV vezérigazgatója is.