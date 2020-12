Visszahívhatók lesznek a botrányba keveredett ellenzéki jelöltek

Ha az ellenzéki összefogás valamelyik indulójáról kompromittáló információk jelennek meg, akkor a jelölt akár a kampány közben is lecserélhető lesz - tudta meg a Népszava.

Ha az ellenzéki összefogás valamelyik indulójáról kompromittáló információk jelennek meg, akkor a jelölt akár a kampány közben is lecserélhető lesz - tudta meg a Népszava.

A kormányváltásra készülő pártok vezetői vasárnap jelentették be, hogy nemcsak az egyéni körzetek ellenzéki indulóiról, valamint a közös miniszterelnök-jelöltről állapodnak meg, hanem azt is vállalják, hogy a szavazatmaximalizálás érdekében egy listán indulnak. A megállapodás szerint a képviselő-jelölteket átvilágítják, így érnék el, hogy ne kerüljön közéjük olyan politikus, akit korrupciós tevékenységen értek, összejátszott a Fidesszel vagy az emberi méltóságra sértő kijelentéseket tett.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke lapunknak elmondta: ha az átvilágítás ellenére valakiről a kampány során botrányt okozó információ kerül napvilágra – akár a Fidesz propagandamédiája útján –, akkor az ellenzéki szövetség azonnal lecserélheti a jelöltjét. – Ha a szövetségen belül valamelyik jelöltnél problémát találunk, akkor azt a belső fórumon fogjuk jelezni – fogalmazott lapunknak Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője, utalva arra, hogy mennyire szoros szövetség alakul a pártok között.

– Olyan helyzetet kell teremtenünk, hogy a választók mindig jó szívvel szavazhassanak a kormányváltó jelöltekre, hogy igazi rendszerváltást élhessenek meg, erre dolgoztunk ki biztosítékokat – fogalmazott lapunknak Gyöngyösi Márton, a Jobbik európai parlamenti képviselője. A Jobbik helyzetéről – utalva a maga által is szerencsétlennek tartott, zsidók listázásáról szóló, parlamentben elhangzott javaslatára – úgy fogalmazott: a Jobbik 2013 óta tartó néppártosodási folyamata során elérte, hogy a párt megtisztult és szilárdan állhat meg a demokrata, konzervatív választók előtt. A demokrácia iránt nem elkötelezett elemek – mint a Mi Hazánk vagy Volner János – leváltak, az átvilágításban pedig szerinte „minden pártnak megvan a házi feladata”.

A lapunknak nyilatkozó politikusok szerint az átvilágítás mellett a választók is ellenőrzési lehetőséget kapnak a 106 egyéni választókerületben tervezett előválasztással – ezt egészíti ki a Momentum Mozgalom által beterjesztett, a többi párt által is elfogadott visszahívási opció. Az előválasztással kapcsolatban Ungár Péter hangsúlyozta, hogy a járványhelyzet is befolyásolni fogja, hogy valóban mindenhol megtartható lesz-e, de a pártok erre törekednek. Fekete-Győr András ezt azzal egészítette ki, hogy az online szavazással mindenképpen lehetőséget kell adni a választóknak, mind a 106 kerületben.

– Az ellenzéki pártok már számtalan alkalommal futottak bele kellemetlen helyzetekbe, az új módszerrel ezeket próbálják megelőzni – mondta lapunknak László Róbert, a Political Capital választási szakértője. Legutóbb például a borsodi időközi választáson Bíró László jobbikos jelölt kiválasztása volt felületes, kiderült ugyanis, hogy két éve antiszemita kijelentéseket tett.

- Egyelőre nem tudni, hogyan és milyen szempontok alapján világítják át a jelölteket, márpedig ezen múlik, hogy melyik pártnak lehet kellemetlenebb a folyamat. Korrupciós ügyek már bárkiről kiderülhetnek, a Fidesszel való összejátszás vádjától viszont van, akinek jobban, van, akinek kevésbé kell tartani - mondta.

Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint ugyanakkor a Momentum – részben a rövidebb múltja, részben pedig azért, mert kevesebb politikusuk lát el közfeladatot – kedvezőbb helyzetben van. Kulcskérdés ugyanakkor, hogy a megszerzett önkormányzati és európai uniós pozícióikkal a választásokig jól számoljanak el. Mindkét elemző úgy vélte, hogy a Fidesz a jobbikos szélsőséges megnyilvánulásokat fogja használni a baloldali szavazók elbizonytalanítására, míg Dobrev Klára (DK) miatt a „gyurcsányozás” is fegyver lehet a kormánypártok kezében.