Eltemették a gyereküket, aki egy héttel később haza toppant

A Kaspersky az éves Security Bulletin sorozatának keretében közzétette az egyes iparágakat veszélyeztető fenyegetéseket, köztük azokat is, amelyekkel a jövő évben is számolniuk kell a szakembereknek.

A kiberkutató Kaspersky szerint a koronavírus-járvány miatt az oktatási rendszerek világszerte az online térbe költöztek, és ahogy egyre több tanuló kényszerült távoktatásba, az azzal összefüggő adatvédelmi fenyegetésekből is sokkal több lett - vette észre a hvg.hu. A Kaspersky szerint a diákoknak és az oktatóknak ezért még nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a személyes adataik védelmére. A megfelelő biztonsági beállítások hiányában ugyanis a szenzitív adataik veszélybe kerülhetnek. A távoktatás mindemellett a kiberzaklatás területén is új kockázatokat teremt. A támadók évről évre több célzott fenyegetést fejlesztenek ki, amelyek célja a hatalmas mennyiségű (jellemzően vállalati) információ ellopása. A Kaspersky szerint ez a trend várhatóan 2021-ben is folytatódni fog. A közlemény szerint különösen az ipari vezérlőrendszerek (ICS) elleni zsarolóvírusos-támadások válnak még célzottabbá. A jelenség a Kaspersky szerint nem meglepő, hiszen a járvány miatt az ipari hálózatok is sérülékenyebbé váltak: ma csak kevés esetben dolgoznak a helyszínen, a kollégák jellemzően otthonról, távolról végzik a feladataikat. Ez pedig a kiberbűnözőknek is csábító lehetőség. Jövőre is várható, hogy az orvosi és egészségügyi témákat csaliként használják majd, és ez meghatározó marad legalább addig, amíg véget nem ér a világjárvány – véli a cég. Emellett a koronavírussal kapcsolatos kutatási adatok ellopására irányuló törekvések is velünk maradnak. „Amíg a globális egészségügyi közösség tovább folytatja a koronavírus elleni harcot, bármelyik vállalat, amelyik jelentős sikerekről számol be a vakcinafejlesztés területén, célzott támadások potenciális áldozatává válik” – figyelmeztetnek. Az a tény azonban, hogy a kórházak nagyobb figyelmet fordítanak a digitális biztonságra, reményt ad arra, hogy 2021-ben fokozottabb együttműködést láthatunk majd a kiberbiztonsági szakemberek, a szervezetek és az egészségügyi rendszerek között. A tapasztalatok azt mutatják – teszi hozzá a Kaspersky –, hogy a nagy válságok, mint amilyen például egy világjárvány, arra készteti a szervezeteket, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak az infrastruktúráik védelmére.