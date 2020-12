Már az Antarktiszon is terjed a koronavírus

A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen beteget sem regisztráltak.

Megjelent a koronavírus az Antarktiszon is; a hóval és jéggel borított kontinens eddig fertőzésmentes helynek számított, ugyanis egyetlen beteget sem regisztráltak. A The Guardian alapján a hvg.hu azt írja, egy chilei kutatóbázis 26 katonája és 10 munkása fertőződött meg a vírussal. A betegeket azt követően szűrték ki, hogy orvosi vizsgálaton estek át. Az érintetteket már elszállították, úgy tudni, mind jól vannak. A spanyol sajtó szerint a fertőzések gócpontja a General Bernardo O’Higgins Riquelme nevű kutatóközpont volt, mely egyike a 13 chilei kutatólaboratóriumnak, amit az Antarktiszon működtetnek. Azt is írják, hogy a vírust valószínűleg behurcolták. A koronavírus-járvány az antarktiszi kutatómunkát is hátráltatta, ugyanis a legtöbb projektet leállították.