Jelentés az osztrák laborból: sarc helyett eurómilliárdokkal segítik a településeket

A hatalom nevében kormányinfót tartó miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az ellenzéki egység egyetlen célja a hatalom megszerzése.

Magyarországon fordulat állt be a koronavírus-járványban, és túl vagyunk a második hullám csúcspontján a fertőzésszámok tekintetében, és az elhalálozások száma is csökkeni fog 8-10 napon belül – jelentette ki a keddi kormányinfón Gulyás Gergely a hétfői járványügyi adatok reggeli összesítése alapján. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ugyanakkor sem a világon, sem Európában nincs komoly trendforduló a vírus terjedésében, az csak a vakcinák tömeges megjelenésével várható. A hétfői kormányülés legfontosabb döntéseit megismételve, kiemelte:



Szintén fontos döntésnek nevezte, hogy – más európai országokhoz hasonlóan – lezárták a légi közlekedést az Egyesült Királyság felől, és hétfőtől Nagy-Britanniából már nem jöhetnek repülőgépek Magyarországra a vírusmutációjának terjedése miatt. Gulyás Gergely megerősítette azt is, hogy a kormány legalább január 11-ig fenntartja a veszélyhelyzeti korlátozásokat, és dicsérte a magyar állampolgárokat, hogy betartják az előírásokat. Szerinte ennek is köszönhető, hogy egyre kedvezőbbek a járvány hazai számadatai. – A kormány a külügyi tárca tájékoztatása alapján december 27-től megkezdi az addig az Európai Unióból érkező 5500 Pfizer-vakcina beadását a Dél-pesti Centrumkórházban, és az oltásnál a Covid-betegketet kezelő kórházak intenzív osztályának dolgozói élveznek előnyt – mondta a miniszter. Hozzáfűzte, hogy Kínával és Oroszországgal is tárgyalnak, de leszögezte, hogy csak hatékony, ellenőrzött és engedélyezett vakcinát szereznek be, eddig már 17,5 milliót le is kötöttek. A fideszes politikus újfent arra buzdított mindenkit, hogy aki részt szeretne venni az oltásban, az mielőbb regisztráljon vakcinainfo.gov.hu oldalon. Mint mondta, ezt eddig már több mint 300 ezren megtették. Gulyás Gergely beszélt a kormány legújabb, úgynevezett gazdaságvédelmi akciótervéről, amelynek legfontosabb elemeként a hitelmoratórium meghosszabbítását említette. Ez mindazon magánszemélyeket és vállalkozásokat érinti, akik és amelyek 2020 március 18-a előtt vettek fel hitelt.