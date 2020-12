A lejárt kórházi adósság kifizetését kérik az orvostechnikusok

Szentestére felfüggesztik az éjszakai kijárási tilalmat.

Hozzátette: a családi összejöveteleken, magánrendezvényeken – a 14 évesnél fiatalabbakat nem számítva – legfeljebb tízen vehetnek részt. Az alezredes azt kérte mindenkitől, hogy a védekezés sikeréért az ünnepi időszakban is kerülje a nagyobb összejöveteleket és halasztható rokonlátogatásokat. Emlékeztetett, a kormány – éjfélkor életbe lépett döntésével – több európai országhoz hasonlóan megtiltotta a Nagy-Britannia és Észak-Írország területéről érkező repülőjáratok leszállását. A korlátozásra azért van szükség, mert az Egyesült Királyságban a koronavírus új változatának megjelenésével felgyorsult a járvány terjedése. Az intézkedés – a veszélybe került légijármű kivételével – a menetrend szerinti és a nem menetrend szerinti járatokra egyaránt vonatkozik. Hétfőn már több mint harminc ország zárkózott el a Nagy-Britanniából érkező személyforgalmi repülőjáratok fogadásától. Az új vírustörzsről egyelőre annyit tudni biztosan, hogy 70 százalékkal fertőzőbb , mint a korábbi változatok, arra viszont nincs bizonyíték, hogy halálosabb is lenne. Már Dániában is azonosították a Nagy-Britanniában felfedezett mutációt, emiatt Svédország le is zárta a szomszédos állammal közös határait, amire a járvány kezdete óta nem volt példa.