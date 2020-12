Kácsor Zsolt: Parti Nagy Lajos, a szódalovas

Pasztillákból álló étkezések, gombnyomásra érkező repülő taxi, távolbalátó, amellyel a pesti utcáról ötven fillérért megfigyelhető a tokiói földrengés és az északi tengeri jéghegyek ütközése, no meg „Sajtó Extrakt, amely huszonegy helyi és több mint ezer külföldi napilap híreit és cikkeit ismerteti egy-két sorban” – ilyen csodákat jósolt magának 1930 hajnalán Molnár Jenő hírlapíró, amikor azt próbálta összegezni, vajon milyen lesz egy szabadnapja kereken tíz évvel később. A Borsszem Jankó című élclap egykori munkatársa nem tagadta meg magát, igen szórakoztató léhasággal lesett a jövőbe. Derűs optimizmussal festette le, hogy 1940-ben a párizsi aero-expresszen majd egy szőke amerikai nő lesz az útitársa, aki „különféle múzeumi tanulmányok végett jött Budapestre, és nagyon meg volt lepődve, mikor az utcán eleven lovakat talált”, s hogy a párizsi szállodában, ahol majd gombnyomásra jön ki a falból a mosdótál és a „gép-szobalány, vacuummal a kezében”, felhívják a figyelmét: telehormentes szobát vegyen ki, ha nem akarja, hogy a távolból megfigyelje a kedves neje. Sőt úgy jövendölte, az estéjébe még egy Buenos Aires-i kitérő is bele fog férni, hogy személyesen szurkoljon a vendégeknek a Kínai Ferencvárosi Club és a helybeli futballisták összecsapásán. A Magyar Hírlap 1930-at köszöntő ajándékkönyvében, A jövő évtized regénye címet viselő összeállításban persze Molnár krokija inkább csak üdítőként szolgált. Az előtte lévő félszáz fejezet nem a felhőtlen szórakozásról szólt: társadalom, gazdaság, nőjogok, egészségügy, természettudományok, közlekedés - e témák szakértői vérmérsékletüktől függően ígértek szebb, boldogabb jövőt 1940-re. Ami a pénzügyeket illeti, három hónappal a New York-i pusztító tőzsdekrach, a fekete péntek után igen szűkszavúan jósoltak a szerzők: a tőzsdék hosszabb távú konszolidációját és a bankrendszer centralizációját vélelmezték az elkövetkező években. A társadalmi működés terén azonban már derűlátóbb képeket festett a fantázia. Hantos Elemér közgazdász például a kapitalizmus virágkorának eljövetelét várta, azt remélve, hogy a gazdaságosság és a szociális szempontok megerősödése egyfajta szociál-kapitalizmust fog eredményezni. Norman Angell brit munkáspárti képviselő szerint pedig végül a kapitalizmus fogja megvalósítani a szocializmus céljait. Ignotus viszont „a polgár tíz évét” várta eljönni, és egyenesen himnuszt írt a demokráciához. Móra Ferenc ugyanakkor szelíd iróniával egy diktátor eljövetelét remélte, aki nemcsak a németeket és a franciákat, a zsidókat és a többi nációkat, a zsidókat és az ébredő magyarokat, majd a magyarokat és a magyarokat, illetve egymással az összes sarkkutatókat békíti össze, hanem rakéta-repülőkkel annektálja a Holdat és a többi bolygót, majd megteremti a világbékét, de még a családi tűzhelyeknél is. Apropó világbéke, Yves le Trocquer egykori francia miniszter ennek zálogát az Európai Egyesült Államok létrejöttében látta. Különösen, hogy – mint írta – a vámhatárokat nélkülöző Amerika behozhatatlan versenyelőnyre tesz szert. Amihez Feleky Géza, a Magyar Hírlap főmunkatársa csak halkan tette hozzá, hogy a nagyok és erősek, valamint a kicsik és gyengék föderációja egy lépésben aligha képzelhető el. A nehézségek legyőzésére ő az országoké helyett az egymással összemérhető régiók összefogását ajánlotta. Ezekhez az eszmefuttatásokhoz képest meglepően célratörő Victor Margueritte francia író cikke, amely tételesen felsorolja, miben léphet előre „a holnap nője” a húszas évek asszonyához képest. Ellenkezve az antifeministákkal, akik azt állították, „a nő csak a férfi utánzására használja fel a szabadságát”, Margueritte szerint az új nőtípus egyenrangú lesz „emberi értékben és társadalmi hasznosságban”. Ehhez azonban az kellett, hogy ne csak a házasság, hanem a válás is szabad legyen, a lányanyák gyermekeit ne nyilvánítsák törvénytelennek (Budapesten ekkor minden ötödik gyermek ezzel a bélyeggel született), s hogy az állam ne kényszerítse rá a gyermekeket azokra a szülőkre, akik képtelenek felnevelni őket, hanem maga gondoskodjék róluk. Amihez képest merő konzervativizmus – az amúgy de genere szüfrazsett - Mrs. Cicely Corbett-Fisher írása, aki abban látta a férfiak és nők közötti különbséget, hogy „a szorgalom, a leleményesség, a szenvedésben való panasztalan tűrés az utóbbiaknál mutatkozik nagyobb mértékben”. Azon azért aligha lepődhetünk meg, hogy egy évtizeddel a világháború lezárását követően a majd négyszáz oldalas könyv hetvenedik oldalán már az új típusú háborúról értekezik Bleier Mór. A tüzértiszt a polgári lakosság tömeges lemészárlására képes, harci gázokat célba juttató repülő naszádokat vizionált, valamint automata lőfegyvereket és tankokat. Az előrejelzés pontos volt, habár tíz évvel később a németek csak azért nem vetették be az újabb világháborúban az időközben kifejlesztett ideggázokat, mert tévesen úgy hitték, az ellenség is rendelkezik ilyenekkel.

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Klinikájának kezelőhelyisége (ma Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ) Fotó: POTE / Fortepan

1929 végén még azt sem lehetett tudni, hogy az arzén- és bizmut vegyületek, amelyekben az orvostudomány akkor annyira bízott a vérbaj elleni küzdelemben; vagy a sómegvonásos diéták, amelyekre a tbc ellenében számítottak, vajmi kevésnek bizonyulnak. Sőt azt sem, hogy Fleming ekkor már egy éve felfedezte a londoni St Mary Kórházban azt a penészt a Petri-csészékben, amelyből 1940-re majd kifejlesztik az antibiotikumot. Újabb fél évtized múltán már ott lesz a gyógyszer minden partraszálló amerikai katona hátizsákjában. Vitaminok, hormonok, genetika és a rák elleni küzdelem – ezeket jelölték meg az orvosok a jövő legfontosabb kutatási területeiként, bízva a gyors fejlődésben, s abban, hogy a morfium és a kokain hamarosan kiváltható lesz más fájdalomcsillapítókkal. Décsi Imre pszichiáter viszont épp ellenkezőleg, a tempó visszavételére, az ajzott mindennapokból való elvonulásra biztatott: „A túristaosztályos nagy gőzösök, az egymás nyomában guruló Pullmann-kocsisorok még nem oldották meg azt a kérdést, hogy mitől aludhatja ki nagy fáradtságát a harmincas évek kimerült fia?” Gőzösök? Pullmann-kocsik? Ugyan már, A jövő évtized regénye szerzői ennél sokkal merészebb álmokat szövögettek. Marconi az irányított rádióhullámokban látta a kommunikáció fejlesztésének útját (ne a Marsra akarjunk táviratozni, hanem legyen olcsóbb és egyszerűbb a szomszéd városba küldött üzenet). Mások úgy vélték, hamarosan minden rádióadó fogható lesz az egész Földön, így eljön a műfaji specializáció kora (operát Milánóból, cigányzenét Budapestről). Abban azonban egyetértés mutatkozott, hogy a képtovábbításnak nincs különösebb jelentősége, a televízió legfeljebb abban segíthet, hogy a filmek kiszabaduljanak a mozikból, és odahaza is nézni lehessen őket. Elektromossággal remélték termőbbé tenni a földet, röntgensugárzással gyógyították volna a bőrhibákat, Fritz Opel lőporos rakétákkal gyorsította fel a repülőgépét, Bleriot pedig leszögezte, hogy az aeroplán le fogja győzni a léghajót. Ha másként nem, hát Edward R. Armstrong 1932-re megvalósítani tervezett ötlete által, hogy nyolc mesterséges szigettel pöttyözzék végig az Atlanti-óceánt, amelyek biztonságos leszállóhelyül szolgálnak az Amerika és Európa között közlekedő repülőgépeknek. (Az elképzelést elsodorta ugyan a gazdasági világválság, de ma így épülnek a tengeri olajfúrótornyok.) S hogy mindezt milyen körülmények között élhették volna meg az emberek? Molnár Farkas építész a Bauhausból merített, amikor az adminisztratív negyeddé váló régi belvárosok körül nem pusztán sokemeletes sávházakat, hanem parkokkal, iskolákkal, bevásárlóhelyekkel és a szórakoztatás intézményeivel kiegészült kompakt lakónegyedeket vizionált, amelyeket gyorsforgalmú utak és földalatti vasutak kötnek össze. Ligeti Pál pedig a dísztelenségben, a praktikumban, a levegősségben és világosságban látta a lakások jövőjét, remélve, hogy az új körülmények majd fejlesztőleg hatnak a lélekre és a jellemre is. Ennél konkrétabb jövendöléssel már csak Mező Ferenc sporttörténész állt elő, aki nem pusztán arra tett javaslatot, hogy 1940-re az olimpiáról tiltsák ki a női atlétikai számokat - a hölgyek erőlködése kifejezetten kiábrándító lévén a férfiszem számára -, hanem az évtizeddel későbbi világrekordokat is megtippelte. A 100 méteres férfi síkfutásban 9,8 másodpercre, a gerelyvetésben 80 méterre, a távolugrásban 8,2 méterre számított. Igen optimista jóslat volt: 1991-re, 1953-ra, illetve 1960-ra érték el ezeket az eredményeket a sportolók. A jövő évtized regénye tulajdonképpen csak egy témában nem kutatta a jövőt: bár 1930-ban Magyarországon mindent áthatott a revizionizmus, meg sem kísérelte kikémlelni, visszakapja-e valaha az ország a tíz évvel korábban lemetszett területeit. Persze a Magyar Hírlap a fővárosi, örök ellenzéki liberális értelmiség lapja volt. 1938. augusztus 7-én, amikor az immár szerkesztőségi tulajdonban vegetáló újság végképp lehúzza a rolót, ezt fogják írni búcsúzóul: „Mikor annyi szó esik a függetlenségről: a mi elnémulásunkat az okozza, hogy függetlenek voltunk mindentől és mindenkitől, csak törvénytől, elvi meggyőződésünktől s megszeghetetlen parancsnak tisztelt újságírói tisztességünkről nem.” Ám nemcsak az újság, hanem például Molnár Jenő sem érte meg az oly szépen megjövendölt 1940-es szabadnapot. Még 1933 márciusában meghalt szegény, alig 52 évesen. Egy influenzát megfejelő tüdőgyulladás végzett vele.