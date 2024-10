Képpontokból bármit – The New Yorkernek és a Hermés is dolgozott már a híres magyar grafikusművész

Kárpáti Tibor grafikusművész bármit képes megrajzolni pixelekből, legyen az egy nagyvárosi látkép, a Piroska és a farkas meséje vagy a Depeche Mode Enjoy the Silence című videóklipje. Kapjon bármilyen feladatot, ő a legkevesebb képpontból is „megépíti” a választott témát. Tehetségével már számos alkalommal bizonyított: több magyar könyvkiadó is együttműködött vele, ahogy a The New Yorker magazin és a Hermès divatcég is.