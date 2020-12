Férfi kézi-vb: korlátozott számban lehetnek nézők

A lelátói helyek harminc százalékát tölthetik meg szurkolókkal.

Korlátozott számban nézőket is beengednek a januári, egyiptomi rendezésű férfi kézilabda-világbajnokság mérkőzéseire. A TASZSZ orosz hírügynökség a nemzetközi sportági szövetségre hivatkozva adott hírt róla, hogy a koronavírus-járvány közepette is beengedik majd a szurkolókat a meccsekre, bár az arénák nem lehetnek tele. Kiemelték: a jelenlegi helyzet szerint a lelátói helyek harminc százalékát tölthetik meg nézőkkel. A magyarokkal egy csoportban szereplő német válogatott a járványveszély miatt nem akart pályára lépni a vb-n. A német szövetség (DHB) a torna elhalasztását szerette volna elérni. Amikor eldőlt, hogy nem marad el az esemény, akkor a DHB úgy döntött, a játékosokra bízza, hogy ki vállalja a pályára lépést. Négyen mondták le a szereplést a németeknél a koronavírus-járvány miatt, valamennyien arra hivatkoztak, hogy ilyen körülmények között nem akarnak egy hónapig távol lenni a családjuktól, további három kézilabdázó sérült, ezért nem lehet ott a vb-n. A 32 csapatos tornán a doppingügyekben elmarasztalt Oroszország is részt vesz, de a nemzetközi Sportdöntőbíróság múlt heti ítélete nyomán életbe lépett szankciók miatt nem használhatja sem a nemzeti lobogót, sem az orosz himnuszt. A világbajnokságot január 13. és 31. között rendezik Egyiptomban. A magyar csapat a gízai A csoportban január 15-én a Zöld-foki Köztársaság, 17-én Uruguay, 19-én pedig Németország válogatottjával találkozik. A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe, ahol négy hatos csoportban játszanak a résztvevők. A középdöntő-csoportok első két-két helyezettje jut a negyeddöntőbe.