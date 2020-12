Zárlat alatt Európa

Idén az egész világon rendhagyó lesz a karácsony és a Covid-19 mutációjának megjelenése még jobban felforgatta az eredeti terveket. Ráadásul a vírus nem úgy viselkedik, ahogy a politikusok elképzelik.

Bár az egyes országok azt remélték, hogy a novemberben elrendelt, a tavaszinál jóval óvatosabb korlátozások bevezetésével csökkenthető a fertőzések, ezzel együtt a halálozások száma és Krisztus születését már együtt ünnepelhetik a családok, végül sokhelyütt még szigorúbb intézkedéseket kell bevezetni. Németországban például felül kellett bírálni az óvatos zárások stratégiáját, az országban múlt szerdától csak az alapvető élelmiszereket áruló boltok vannak nyitva, az üzletek nagy részét bezárták, amint az óvodák és az iskolák többségét is. Magánjellegű találkozókat legfeljebb öt főig és maximum két háztartás bevonásával lehet tartani. Karácsonykor ez legfeljebb négy fővel bővíthető. Az intézkedéseket az indokolta, hogy megugrott a fertőzések és a halálozások száma, különösen a járvány első hullámát könnyen átvészelő tartományokban, Szászországban és Türingiában. A lakosság 63 százaléka támogatja a zárlatot, 22 százalék pedig úgy véli, hogy még szigorúbb intézkedéseket kellett volna hozni. Viszont a jobboldali populista Alternatíva Németországért (AfD) párt szavazóinak fele elutasítja a korlátozásokat. Hasonló cipőben járt Hollandia is. Bár már október közepén bezárták az éttermeket, nem történt nagyobb visszaesés a fertőzések számában, így a németalföldi állam is komoly kijárási korlátozásokra kényszerül az ünnepek idejére, itt is bezár az üzletek többsége. A háztartások legfeljebb két látogatót fogadhatnak, kivételt csak a december 24-26 közötti időszak képez, amikor három személy mehet vendégségbe. Az intézkedés legalább január 19-ig marad érvényben. Hasonló a szigor Belgiumban. Itt haltak meg a legtöbben az EU tagállamai közül a második hullámban. Franciaországban decemberben tették közzé a fokozatos, január közepéig tartó nyitás stratégiáját, de ez esetben is kiderült, hogy a járvány nem akar engedelmeskedni a politikusok elképzeléseinek. Bár december 15-től engedélyezik az utazást, este 8 órától másnap reggel 7 óráig kijárási tilalom van érvényben. Ezt december 24-re ideiglenesen feloldják, de már 25-én visszaáll a szigorú rend és szilveszterkor sem szabad éjszaka kimenni az utcára. A bárok és az éttermek a tervek szerint csak januárban nyithatnak újra, a lakásokban legfeljebb hat felnőtt találkozhat. Olaszországban a régiók közötti utazások eleve tilosak december 20. és január 6. között, de az ünnepek idejére az egyes településeken még keményebb korlátozásokat vezetnek be. Az éjféli misét előbbre hozták, mivel este 10 és reggel 5 óra között kijárási korlátozások vannak érvényben. Spanyolország engedélyezi a régiók közötti mozgást családi okokból, december 23. és január 6. között. Ami a környező országokat illeti, Szlovákiában részleges lezárást vezettek be szombaton, az intézkedés január 10-ig van érvényben. Csak az alapellátást biztosító üzletek vannak nyitva és kijárási korlátozások is életbe léptek. Ausztriában karácsony után, december 26-tól lépnek életbe az újabb korlátozások, bezárnak a boltok. A síliftek sem működnek majd, amelyek pedig eredetileg szentestétől újra kinyitottak volna. Az iskolai szünet december 24-től kezdődik és a szokottnál később, január 11-én ér véget. Csehországban valósággal tombolt a második hullámban a járvány, tízezer fölé nőtt a halálos áldozatok száma. Bő két hete enyhébb lazításokat rendeltek el, megnyitották az üzleteket, de máris emelkedni kezdett a fertőzések száma, s a tesztek több mint a negyede pozitív eredményt mutat. Péntektől ezért a kormány újra szigorított, amit a lakosság 60 százaléka megértéssel fogadott. A második hullámban igen drámai adatok érkeztek Horvátországból és Szlovéniából is, így mindkét országban visszafogott ünnepekre lehet számítani. Szlovéniában a létszükségleti cikkeket forgalmazó üzletek kivételével minden nyilvános intézményt bezárhatnak, míg Horvátországban a tavaszihoz hasonló lakhelyelhagyási tilalmat vezethetnek be.

A 49. és 50. hét halálozási adatai az EU-ban (1 millió főre számítva) 1. Bulgária 268 2. Szlovénia 256 3. Magyarország 236 4. Horvátország 228 5. Olaszország 159