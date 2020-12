Meghalt Claude Brasseur

A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon.

Mozart: A varázsfuvoláját 2006. december 30-án mutatta be a New York-i Metropolitan Operaház. Az intézmény zenekarát és kórusát James Levine vezényli, főszerepekben Miklósa Erika, Nathan Gunn, Ying Huang, Matthew Polenzani és René Pape látható. A közvetítés 23 órán keresztül látható.A decembert - és ezzel az idei évet is - egy Beatz x Poe’s est zárja a PIM a Hajón programsorozat. Kemény Zsófi érkezik ütős szövegeivel, Benke Hunor slammer-vizuálesztéta és Sára Gergely Gege slammer-rapper társaságában. A szövegeket DJ Lee n’gum és az ATMO zenekar dallamaira helyezik az est fellépői. A zenekar tagjai: Usztics Péter - gitár, Antal Gábor - billentyű, Gyarmati Gábor - basszusgitár, Baki József - dobok. 17.00. Beatz x Poe's www.a38.huEgy regényes élet színpompás emlékei – Szinyei Merse Pál festői pályájának állomásai címmel kínál online programot a Magyar Nemzeti Galéria . Megismerhetik a művész életének meghatározó helyszíneit, más művészek korábbi és kortárs alkotásain keresztül is, ugyanakkor bepillanthatnak terjedelmes levelezésének néhány gyöngyszemébe, amivel segítséget kapunk a művész mögött rejtőző ember lelkivilágának feltárására is. Állomások: László Fülöp: A Hofbräuhaus Münchenben, 1892, Marasztony József: Bacchánsok, 1855, Szinyei Merse Pál: Lila ruhás nő, 1874., Székely Bertalan: Japán nő, 1871-1872, Friedrich von Amerling: Arcképtanulmányok, 1830 körül, Franz von Lenbach: A Titus diadalív Rómában, 1860, Ligeti Antal: Capri szigete, 1855 körül, Munkácsy Mihály: Műteremben, 1876, Brodszky Sándor: Kilátás a Balatonra, 1870-es évek eleje.