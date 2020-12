Kedden éjfélkor feloszlik a kneszet

Minden, december 14. után a szigetországból érkezett utast azonosítottak és karanténba helyeztek.

Koca egyúttal közölte: a hatóságok vírustesztet végeznek el az érintetteken. A török egészségügyi miniszter vasárnap késő este jelentette be, hogy az új koronavírus-variáns terjedése miatt a kis-ázsiai ország felfüggeszti a Nagy-Britanniából , Dániából, Hollandiából és a Dél-afrikai Köztársaságból érkező közvetlen légi járatokat. Koca keddi Twitter-bejegyzésében ezzel kapcsolatban arról számolt be, hogy a felsorolt országokból vasárnap este 335 utas lépett be Törökországba. Hangsúlyozta: rajtuk már elvégezték a vírustesztet, és annak eredményétől függetlenül mindannyiukat elkülönítették. A miniszter hozzátette: ezektől az utasoktól érkezésük hetedik napján is mintát vesznek majd. A török egészségügyi minisztérium kedd este a napi járványadatokat is ismertette. Ezek szerint az országban az elmúlt huszonnégy órában 19 256 ember szervezetében azonosították a koronavírust. A napi esetszám heteken át 26 ezer 919 és 33 ezer 198 között mozgott, majd a múlt héten mérséklődni kezdett. A mutató szombaton már 22 195-ön, vasárnap 20 316-on, míg hétfőn 19 103-on állt. A keddi adattal az igazolt fertőzöttek száma 2,06 millióra nőtt a 83 millió lakosú országban. A beszámoló szerint újabb 251 beteg vesztette életét a fertőzés szövődményeiben. A halálos áldozatok száma ezzel 18 602-re emelkedett. A napi mutató november közepén még 90 körüli értékeken járt, azóta lassan és fokozatosan nő. A szombati adat 241, a vasárnapi 246, a hétfői, és egyben az eddigi legmagasabb pedig 254 volt. A keddi jelentésben az olvasható, hogy a súlyos betegként nyilvántartottak száma tovább csökkent, 5192-ről 5008-ra. Utóbbi értékben október 21-től egészen múlt szerdáig csak emelkedés volt tapasztalható. A gyógyultak száma 32 110-zel, 1,866 millióra nőtt, így ők teszik ki az összes regisztrált eset csaknem 90,5 százalékát. A kis-ázsiai országban mostanáig több mint 22,8 millió vírustesztet végeztek el. Törökországban a december 1-jén életbe lépett szigorítások értelmében hétköznap éjszakánként, valamint a járvány tavaszi hulláma óta először, a hétvégék teljes időtartama alatt kijárási korlátozás van érvényben. A rendelkezések a termelési és az ellátási láncokat nem érintik. Hétköznap éjszakánként nem, de hétvégénte az emberek bevásárlás céljával tartózkodhatnak közterületen. A jelenlegi intézkedések szerint a 65 évnél idősebbek és a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalok hétköznap kizárólag három-három órára mozdulhatnak ki otthonukból. A mozik, a fürdők, az uszodák, a masszázsszalonok és a vidámparkok felfüggesztették a működést, az éttermek csak elvitelre vehetnek fel rendelést. A maszkviselés lakóhelyen kívül mindenhol kötelező az országban.