Az amerikai elnök felszólította Jichák Herzog izraeli elnököt, hogy adjon kegyelmet Benjamin Netanjahunak a korrupciós perében.
Feltartották a forgalmat és demonstrációt szerveztek a Ben Gurion repülőtéren is.
Egyre bizonytalanabb az izraeli kormány sorsa. Sajtóhírek szerint ezen a héten, vélhetően szerdán, a Likud beterjeszti első olvasatban a kneszet feloszlatásáról és az előrehozott választások kikényszerítéséről szóló törvényjavaslatát.
Az új választások időpontja várhatóan március 23-án lesz Izraelben.
Mintegy százezer látogatóra számítanak Izraelben a szerda hajnalban, kilencvenhárom éves korában elhunyt Simon Peresz Nobel-békedíjas volt izraeli államfő és miniszterelnök koporsójánál, amelyet a kneszet (parlament) udvarán helyeztek el, hogy a gyászolók leróhassák kegyeletüket.
Igencsak meglepő kijelentést tett Mahmúd Abbász az ENSZ-közgyűlésen elmondott beszédében. A palesztin elnök felszólította Nagy-Britanniát, hogy kérjen bocsánatot az 1917-es Balfour-nyilatkozatért, amely kimondta: a britek támogatják egy zsidó "nemzeti otthon" létrehozását Palesztinában.
Az izraeli kneszet önmaga feloszlatása előtt hétfő este még sietve megszavazta a menekülttörvény módosítását - írta a Háárec című újság kedden.
A kneszet képviselői megszavazták az izraeli parlament feloszlatásáról döntő törvényjavaslat első szövegáltozatát, de még kétszer kell szavazniuk annak törvényerőre emeléséhez.
Az izraeli parlamentben, a Kneszetben beszéddel búcsúzik az államfői tisztségtől Simon Peresz. A kilencven éves politikus az Izrael előtt álló kihívásokról tesz majd említést. Mondandójának nyilván fontos részét képezi a Gázai övezetben dúló háború.
Reuven Rivlin, a jobboldal tapasztalt politikusát választották meg Izrael tizedik elnökének. A Likud politikusa Meir Sitrit utasította maga mögé az elnökválasztás második fordulójában. A közel-keleti békefolyamat iránya azonban megkérdőjeleződik elnökségével.
Több ezer afrikai menekült tüntetett szerdán menekültstátust és munkavállalási jogokat követelve az izraeli parlamentnél - közölte az izraeli közszolgálati rádió.