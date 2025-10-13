Készül a visszatérésre Benjamin Netanjahu

Egyre bizonytalanabb az izraeli kormány sorsa. Sajtóhírek szerint ezen a héten, vélhetően szerdán, a Likud beterjeszti első olvasatban a kneszet feloszlatásáról és az előrehozott választások kikényszerítéséről szóló törvényjavaslatát.