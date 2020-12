Vádat emeltek a Lockerbie-merénylet bombakészítője ellen

A 270, köztük négy magyar halálos áldozatot követelő tragédia 32. évfordulóján újabb felelősségre vonást jelentett be Amerika.

Az Egyesült Államok igazságügyi minisztere bejelentette, hogy vádat emeltek egy líbiai férfi ellen, aki a feltételezések szerint azt a bombát gyártotta, mellyel 1988-ban felrobbantották a Pan Am járatát a skóciai Lockerbie fölött. A vádiratot William Barr fogalmazta meg és tette közzé hétfőn. A líbiai Abu Agila Mohammad Masudot terrorizmussal összefüggő bűncselekmények elkövetésével vádolták meg. A férfi a PanAm 103-as járata, egy Boeing 747-es repülőgép felrobbantásához készítette bombát. A robbanás a fedélzeten december 21-én, este 7 óra 3 perckor történt, a felszállás után 32 perccel, amikor a gép Skócia felett repült, és lezuhant. A járat Londonból New Yorkba indult. A roncsokat Lockerbie mellett találták meg, az áldozatok száma 270 volt, köztük négy magyar állampolgár. A 2001. szeptember 11-ei terrortámadás előtt a lockerbie-i katasztrófában veszítette életét a legtöbb amerikai civil. Kadhafi, akkori líbiai elnök elismerte országa felelősségét, és az is valószínű, ő adta ki parancsot az akcióra. Masudot jelenleg Líbiában tartják fogva, az USA keresi a kiadatás lehetőségét, hogy a tárgyalást lefolytathassák. Barr régóta foglalkozik az üggyel, 1991-ben, Bush elnöksége idején is ő volt az igazságügy-miniszter, amikor a két, szintén líbiai titkosszolgálati tisztet, Abdelbeset Ali Mohmed al Megrahit és Al Amin Khalifah Fhimahot már megvádolta azzal, hogy egy közepes méretű, robbanóanyaggal teli Samsonite-táskát juttattak fel a 747-es csomagterébe, amelyben egy kis rádiókészülék is lapult. A tárgyalás akkor Skóciában folyt, Fhimahot felmentették, Megrahit 27 év börtönre ítélték, de mivel rákos lett, szabadon engedték, 2012-ben halt meg.



Abdelbeset Ali Mohmed al Megrahi Fotó: MAHMUD TURKIA / AFP

Az USA hatóságainál 2017-ben került képbe Mahud, mint bombakészítő, amikor Líbiában letartóztatták egy másik eset miatt. Ekkor egy 2012-ben készült videóinterjú másolatát is sikerült megkapniuk, amelyen a férfi beismeri, hogy ő készítette a bombát, ami miatt lezuhant a repülő, és azt is, hogy együttműködött ebben Megrahival és Fimahhal. A miniszter szerint még maga Moammer Kadhafi is megköszönte később. Több más olyan esetet is beismert, amelyekben közreműködött, és amelyeket Amerikában és más nyugati országokban hajtottak végre. A most megjelent vádirat szerint Mahudot egy nem azonosított titkosszolgálati tiszt szólította fel arra, hogy repüljön Máltára egy robbanószerrel felszerelt táskával. Egy hotelben találkozott Megrahival és Fhimahhal, akik utasították, hogy az időzítőszerkezetet állítsa be. William Barr az áldozatokról való tavalyi megemlékezés alkalmával azt mondta, a kilencvenes években semmi sem volt számára fontosabb, mint hogy kivizsgálja a robbantást. „Azt kell mondanom, a mai napig nem vagyok elégedett azzal, ahogy országunk bánik az üggyel. Soha nem gondoltam, hogy a két ember bíróság elé idézése a vége és az összegzése volna a válaszunknak” - jegyezte meg akkor.