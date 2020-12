Fel kell készülni az újabb koronavírus mutánsokra

A betegség sokkal gyorsabban terjedő, új mutációja ütötte fel a fejét Nagy-Britanniában, de az eddigi adatok alapján nem okoz súlyosabb tüneteket, mint a már ismert változatok. Néhány európai ország mellett már Ausztráliában is kimutatták.

A COVID-19 betegség vírusa, a SARS-CoV-2 más kis méretű kórokozókhoz hasonlóan gyorsan képes mutálódni, hiszen nagyon gyorsan többszöröződik meg az emberi szervezetben, így a változások az örökítőmolekulájában, az RNS-ben rövid idő alatt kialakulnak. December első felében Angliában észlelték a vírus egy új változatát. A hétvégén maga Boris Johnson figyelmeztetett rá, hogy szakértői előzetes számítások alapján az új vírusvariáns 70 százalékkal gyorsabban terjedhet emberről emberre, és valószínűleg ez áll az új fertőzések hirtelen megugrása mögött Anglia déli részén és Londonban. ,,Van arra utaló jel is, hogy hajlamosabb megfertőzni gyerekeket. Egyelőre nem sikerült ennek semmilyen okát feltárnunk, azonban az adatokból látszik - nyilatkozta Neil Ferguson, az Imperial College London fertőző betegségekkel foglalkozó epidemiológusa. Ezért Nagy-Britannián belül korlátozásokat rendeltek el, és lezárták a szigetország ki- és bemenő forgalmát. Nem csoda, hogy hétfőn Nagy-Britanniát érintő utazási korlátozások világszerte életbe léptek, utazási káoszt okozva, és élelmiszerhiányt előrevetítve a Brexit előtt néhány nappal. A hírre csaknem 40 ország tiltotta meg a Nagy-Britanniából érkező repülőgépek leszállását a határain belül, vasárnap éjszakától számítva 48 órára lezárták a Dovert Calais-vel összekötő Csatorna-alagutat, és Magyarország is bejelentette: hétfő éjféltől nem érkezhetnek Magyarországra repülők az Egyesült Királyságból, beleértve az üzleti céllal érkező magángépeket is. Az Európai Unió megpróbálja összehangolni a 27 tagállam intézkedéseit a káosz feloldása érdekében, a Bizottság lapzártáig még nem közölte, milyen határozatokat hozott. Sharon Peacock, a koronavírusminták genomját folyamatosan vizsgáló brit szervezet, a COG-UK igazgatója a Science Media Centre sajtótájékoztatóján megerősítette: számítanak további mutációkra, ez ugyanis az evolúció természetes része. A SARS-CoV-2 RNS-alapú vírus; ahogy szaporodik, kapcsolatba kerül környezetével, így természetes módon bukkannak fel a mutációk. Mára több ezer mutáció jelent meg, de ezek közül nagyon kevés változtatja meg a kórokozót értékelhető mértékben. A COG-UK eddig a tüskefehérje mintegy 4000 mutációját jegyezte fel. Ráadásul, ahogy ezt a dániai nyércek esetén tapasztalhattuk, a vírus úgy is mutálódhat, hogy átterjed egy állatra, majd mutálódott formában visszafertőzi az embert. Az, hogy az új vírusvariáns veszélyesebb-e, egyelőre nem lehet megmondani. A vírust fertőzőbbé tevő mutációk nem feltétlenül teszik veszélyesebbé is a kórokozót. Az angol közegészségügyi szervezetek jelenleg azon dolgoznak, hogy bizonyítékot találjanak arra, hogy az új vírusvariáns súlyosbítja-e vagy enyhíti a fertőzés lefolyását. Jelenleg nincs bizonyíték rá, hogy ez a variáns súlyosabb megbetegedést okozna. Azt, hogy az új variáns befolyásolja-e a vakcina hatásosságát a szakértők még nem tudják, de nagyobb a valószínűsége, hogy nem lesz számottevő hatással. Az aggodalmak onnan eredhetnek, hogy az új vírusvariáns nyolc jelentős változása éppen azt a tüskefehérjét kódoló gént érinti, amit a vezető vakcinagyártók oltóanyaga megcéloz. Hozzá kell tenni azonban, hogy az oltások a tüskefehérjében található, számos régió ellen termelnek antitesteket, tehát a British Medical Journal szakértői szerint valószínűtlen, hogy egyetlen változás kevésbé hatásos vakcinát eredményezzen. A virológusok arra korábban is számítottak, hogy az oltóanyagot a mutációknak megfelelően igazítani kell majd, minden évben ez történik a szezonális influenza esetén is. A SARS-CoV-2 vírus nem mutálódik olyan gyorsan, mint az influenzavírus, és az a tesztelési folyamatban hatásosnak bizonyult vakcinákon szükség esetén tudnak módosítani.



Folyamatosan mutálódik az influenza vírus A folyamatosan mutálódó influenza vírusok ellen a vakcinákat rendszeresen fejlesztik. Azt, hogy ezt milyen módon kell megtenni a WHO határozza meg azoknak az információknak az alapján, amelyeket a globális influenzafigyelő szervezettől (GISRS) kap, ami 111 ország 141 nemzeti influenzaközpontjának adatait gyűjti. Ezek alapján a vakcina egy vagy több komponensét megváltoztatják, annak érdekében, hogy az északi és a déli féltekén az A és B törzsek legújabb változataira reflektálni tudjanak az elkövetkezendő szezonban. Mivel egy új vakcina kifejlesztése hat hónapig tart, a munkát gyorsan kell elvégezni, miközben folynak a kísérletek univerzális influenzavakcina kifejlesztésére is.