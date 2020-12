A hétköznapi ember csak húsvétkor kerül sorra a szlovák oltási tervben

A legfelső emeletek lakói közül csak egy személy neve ismert.

Előszeretettel tesznek fel a világhálóra olyan képösszeállításokat, amelyek a régi szovjet korszakból maradt torz állapotokat ábrázolják és olyan benyomást keltenek, mintha Oroszországban máig nem változott volna semmi. Valóban, ma sem nehéz rátalálni a mély szegénység, a hányaveti munkavégzés megannyi példájára. Csakhogy a kapitalista Oroszország jelképe nem a földszintes omladozó viskó, hanem a Moszkva vagy Szentpétervár szívében tornyosuló grandiózus felhőkarcolók világa – minden pompájával és bűnösségével együtt. Sokat elárul a számos gonddal küszködő mai orosz társadalomról, hogy kik laknak ezekben az épületekben. És mennyiért. A Moszkva központjában tornyosuló „Föderációt” tartják a legdrágábbnak. 120 milliárd rubelre (1,6 milliárd dollár) becsülték tavaly az értékét. „Moszkva-city” összes felhőkarcolójáét 700 milliárdra (a rubel árfolyama most 4 forint körül van). A „Föderáció” keleti tornya 102 emeletes, hét közülük a föld alatt van, a nyugati torony 63 szintes, a komplexumban 67 lift van. A 10,7 ezer négyzetméteres telken megépült torony belső tere 412,2 ezer négyzetmétert tesz ki. Főleg cégek irodáinak és lakosztályoknak biztosítanak itt helyet. A korábbi, az orosz felhőkarcolókról szóló cikkemhez felkeresett portálok rögzítették a nevemet és hosszú hónapokig ostromoltak ajánlataikkal. (Most sem lesz másként.) Sokat nem tehetnek hozzá ahhoz, ami az orosz médiában napvilágot látott: a „Föderáció” lakosztályainak négyzetmétere akár 900 ezer rubelbe (3 és fél millió forintba) is kerülhet, sőt, a legfelső emeletek apartmanjai ennél is jóval többe. A The Bell című moszkvai kiadvány most átfogó cikket szentelt az egekbe szökő áraknak. Meg kell fizetni a luxust, a tökéletes kiszolgálást és a komfortot, a személyre szabott kivitelezést, és nem utolsó sorban a titoktartást a befizetett pénz eredetéről. Azt is, hogy itt minden megvan, ami az élethez szükséges. Ki sem kell menni az aranykalickából – van, aki hónapokig ki sem megy. Város a városban, üzletekkel, éttermekkel, sportközpontokkal, mozikkal, szépségszalonokkal, szolgáltatásokat nyújtó létesítményekkel, még saját klinikája is van. Fel sem kell menni a kilátóba, a lakásokból pompás panoráma nyílik egész Moszkvára. Nem verik nagydobra, de a „Föderációban” mindig működött néhány helyiség, amelyet „szalonként” emlegetnek, valójában inkább nevezhetnék nyilvánosháznak és kaszinónak. Ide is, mint az egész épületben mindenhová, csak rendkívüli biztonsági intézkedések közepette lehet bejutni. Mágneskártya nélkül még közlekedni sem lehet a tornyokban. A 2017-ben befejezett épületegyüttesben a válság előtt egy négyzetméter ára még 25 ezer dollárra (7.4 millió forintra) rúgott, s a szerencsések 10 százalék előleg lefizetése mellett máris a duplájáért adták tovább az ingatlant. A válság félresöpörte az ügyeskedőket, de néhány nagy befektetőnek sikerült befejeznie az építkezést. A The Bellnek most először sikerült megtudnia, kik élvezik a paradicsomi állapotokat. Például Putyin kabinetfőnöke, akinek családja 12 milliárd forintnyi ingatlannal rendelkezik Moszkva környékén, a „Föderációban” is érdekelt: nyugdíjas nagynénjének több lakása is van itt. Több, mint ezer négyzetméternyi irodahelységeket vett egy volt képviselő, a fegyveres erőkhöz tartozó vasúti csapatok egyik egykori parancsnoka. Nem ő az egyetlen tulajdonos, akinek kapcsolatai a hadsereg magasrangú tisztjeihez vezetnek, de a kormány sem érintetlen. Egy volt mezőgazdasági miniszter éppen mostanában ajánlja megvételre 870 négyzetméteres tulajdonát, amely megközelítőleg hárommilliárd forintot érhet. A korrupcióellenes aktivista Alekszej Navalnij alapítványa is vizsgálta egy 2,5 ezer négyzetméteres tulajdon eladásának botrányos körülményeit. Az a tranzakció szintén magas körökhöz vezetett. A tulajdonosok között offshore-cégekhez köthető vállalkozók is vannak. Sokan valamikor jelentős tisztségeket töltöttek be az államapparátusban, városi vezetésekben. Gyakran csak kacskaringós szálak vezetnek egy-egy tulajdonoshoz, a baráti kapcsolatok útvesztőjében könnyű eltévedni. A The Bellnek sem sikerült kiderítenie, kik élnek a legfelső emeleteken. Egy név ismert csupán: Boranbajev kazah üzletemberé, akinek a lánya Nazarbejev volt kazah elnök unokájához ment férjhez. Nyáron a 90. szinten 1,1 milliárd rubelért vett valaki helyiségeket magának. Ez sem a csúcs azonban. Aki saját liftet szeretne, ennél is sokkal többet kell fizetnie. A „Föderáció” nemcsak a nagy titkok, hanem a nagy drámák helyszíne is. Több tulajdonosa van már rács mögött. 2020 derekán az orosz Nemzeti Gárda emberei bevonultak az épületbe, hogy elvigyék az egész felhőkarcoló ötletgazdáját, Szergej Polonszkijt, aki megoldhatatlan pénzügyi bonyodalmakba keveredett. A legfrissebb hírek szerint, a tornyokban szinte minden hely elfogyott, csak néhány akad a keleti szárnyon. Ismerve az orosz állapotokat, az utánpótlás biztosított.