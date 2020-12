Volt kampánymenedzserének is megkegyelmezett Trump

Az intézkedés az Európai Unión kívüli államokra vonatkozóan már december 15-e óta érvényben van, de december 29-étől minden országra vonatkozik, bármilyen közlekedési eszközt vegyenek is igénybe az utasok.

Hollandiába jövő keddtől csak negatív PCR-teszttel léphet be bárki, aki a koronavírus-járvány szempontjából veszélyes övezetből érkezik, de



miután a hágai külügyminisztérium térképén szerdán minden ország ebbe a kategóriába tartozott, egyelőre az egész világra kiterjed a korlátozás.

Az intézkedés az Európai Unión kívüli államokra vonatkozóan már december 15-e óta érvényben van, de december 29-étől minden országra vonatkozik, bármilyen közlekedési eszközt vegyenek is igénybe az utasok. Vasárnap Hollandia volt az első, amely nem engedett be a területére utasszállító repülőgépet az Egyesült Királyságból, mert Délkelet-Angliában a koronavírusnak egy új, a korábbi variánsoknál 70 százalékkal fertőzőbb törzse bukkant fel. Mark Rutte holland miniszterelnök december 14-én olyan új járványügyi intézkedéseket jelentett be, amelyeknek szigorához fogható nem volt a járvány kezdete óta az országban, és ezek egyelőre január 19-éig maradnak érvényben.