Felborított az erős szél a rozoga hajót, alig élte túl valaki

A december 24-én életbe lépő szigorúbb vírusszabályok miatt az egyházfejedelem nagyon szerény számú hívő előtt beszélt.

A "jóságot nem ismerő" mai emberiség ébredését sürgette Ferenc pápa, miközben az egyszerű jászolban született gyermek Jézust idézte példaként szenteste a majdnem teljesen üres Szent Péter-bazilikában bemutatott misén. A járványügyi korlátozások miatt a hétezer hívőt befogadni képes bazilikában csak mintegy kétszázan vehettek részt a misén, közöttük ötven egyházi személy. Az egyik padsorban két, a következőben egy ember foglalhatott helyet. Volt közöttük gyermekes család, szerzetesnővér és vatikáni dolgozó is. Egyedül a kórus tagjai nem viseltek maszkot. A szertartást Olaszországban és a világ számos részén televízión és interneten keresztül sugározta a Vatikán. Ferenc pápa homíliájában a lelkeket üresen hagyó sikervágy helyett "ingyen adott, fáradhatatlan, konkrét" szeretetet sürgetett, azt hangoztatva, hogy korunk emberének saját magán való siránkozás helyett a szenvedők könnyeit kell letörölni. A pápa kijelentette, hogy az élet legnagyobb örömének a gyermekek születése számít, mivel rendkívüli, mindent megváltoztató fordulatot képvisel, amellyel szemben minden egyéb súlyát veszíti. "Ugyanilyen pillanatot képvisel a karácsony: Jézus születésének ünnepe minden évben lehetőséget ad az újjászületésre, új erőt keresve a próbatételekhez" - jelentette ki Ferenc pápa. Megjegyezte, nem véletlen, hogy Isten fia éjszaka, szegénységben, sokak tudta nélkül jött világra. Az emberi üdvözülés útja egy jászolban vette kezdetét - mondta a pápa. Hozzátette: minden ember, akit a mai világban is selejtnek tartanak, Isten fiának számít. Megszokott sajátos szóhasználatával Ferenc pápa a mai emberiséget "jóságban analfabétának" nevezte, kijelentve, hogy a betlehemi jászolról megfeledkezve az emberek "a hiúság jászlaiba" temetkeznek be. Az egész Olaszországban december 24-től bevezetett szigorú korlátozások miatt Ferenc pápa a szokásosnál két órával korábban, fél nyolctól mutatta be a misét szenteste. A Szent Péter tér nem volt lezárva, de csak a Vatikán közelében lakók sétáltak el a térig egy gyors fotóért. A hangulat a járvány tavaszi időszakát idézte, akkor azonban senkit sem engedtek be a bazilikába. A katolikus egyházfő december 24-én pápai levelet intézett Libanon lakosságához és Dél-Szudán vezetőihez, békét sürgetve a térségekben. A pápa bejelentette, hogy a járványhelyzet végével ebbe a két térségbe akar elutazni. A béke lesz a témája Ferenc pápa december 25-i karácsonyi üzenetének is, amelyet nem a Szent Péter-bazilika központi lodzsájáról, hanem a lodzsa mögötti teremből, interneten keresztül mond majd el. A beszéd után Urbi et Orbi áldását adja Róma városára és a világra