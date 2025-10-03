Az 56 éves alkalmi munkást tavaly tartóztatták le, miután a közösségi médiában olyan Kais Saied elnököt bíráló posztokat írt. Az ítélet precedens nélküli, a férfi védője fellebbezett a döntés ellen.
A 89 százalékos eredménnyel újraválasztott Kaisz Szaied elnök közismert bírálói már jó ideje börtönben ülnek. Összesen több mint egy tucat potenciális jelölt indulását akadályozták meg.
Szombat este Norvégia ellen folytatja szereplését, vasárnap pedig Portugáliával játszik a magyar csapat.
Egy tunéziai édesanya 2016-ban azzal vádolta meg a rendőrséget, hogy kérése ellenére sem akadályozták meg két idősebb lányát abban, hogy Líbiában az ISIS két vezetőjével összeházasodjanak. A történetet feldolgozó Négy nővér kétszeres Oscar-jelölt rendezőjét, Kaouther Ben Hania-t Zoomon értük utol.
Olaszország nem tud megbirkózni a menekültáradattal.
A katasztrófát túlélő négyfős csoport a mentőalakulatoknak azt mondta, hogy a hajó a tunéziai Sfaxból indult múlt csütörtökön, és Olaszország felé tartott.
Az Európai Unió több mint 490 tűzoltóval és 9 tűzoltó repülőgéppel segíti Görögországot és Tunéziát az erdőtüzek oltásában.
A legfrissebb hírek szerint már Horvátországot, Dubrovnik környékét is elérték a gyorsan terjedő lángok.
A lapunknak nyilatkozó szakértő kétségesnek tartja, hogy a Tunéziával kötött migrációs alku eléri a célját.
Két hívő és a biztonsági erők két tagja vesztette életét.
Giorgia Meloni EU-s segítséget remél, ám a kilátások nem túl jók.
Az elmúlt négy nap során öt hajó süllyedt el csak a dél-tunéziai Szfaksz partjainál.
Határtalan idegenellenesség.
A rendőrség szombat óta számos olyan személyt vett őrizetbe, akik szemben állnak az elnökkel, és a hatóságok szerint „tüntetéseket akartak szervezni a hatalom ellen”.
Elvesztette legitimitációját a tavaly júliusban magát önkényesen teljhatalommal felruházó Kaisz Szaíd tunéziai elnök - ez a legkézenfekvőbb értelmezése az észak-afrikai ország parlamenti választásának első fordulójában tapasztalt siralmasan alacsony részvételi aránynak.
Újabb meglepetések a katari világbajnokságon.
Az ötödik földrész csapatának megmaradtak a továbbjutási esélyei.
A tunéziai válogatottban pályára lépett a Fradi kiválósága is.
Kisebb örömünnep tört ki Tunisz központjában hétfő este, miután szinte biztossá vált, hogy jóváhagyást nyert a Kaisz Szaíd tunéziai elnök javasolta alkotmánytervezet.
Alkotmányozó népszavazáson formalizálná egy éve megszerzett teljhatalmát Kaisz Szaíd elnök. Szinte biztos a sikere, ahogyan az alacsony részvétel is.
A magát önkényesen teljhatalommal felruházó Kaisz Szaid elnök arra készül, hogy beverje az utolsó szeget az észak-afrikai ország egykor szépreményű rendszerének koporsójába.
A jogállamot lépésenként felszámoló államfőben bízik a lakosság többsége, magabiztosan nyerne most is választást.
Egyáltalán nem biztos azonban, hogy a lépés megrengeti-e az egykori jogászprofesszor magas népszerűségét.
Ez a közvéleményt egyelőre nem zavarja.
Az észak-afrikai államban az egészségügyi krízis után az államfő menesztette a kormányt. Az emberek egy része ünnepel, mások puccsot emlegetnek. Közben a kórházakban áldatlan állapotok uralkodnak.
"A nép a rezsim bukását akarja” - ettől a 2011-es Arab tavaszból ismert szlogentől hangosak Tunisz utcái már csaknem másfél hete.
A bárkán menekültek indultak a remélt jobb jövő felé.
A parti őrség és a helyi halászok Sfax város partjainál öt embert kimentettek a vízből.