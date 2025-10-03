Nagy botrányt kavart Tunéziában Olfa Hamrouni ügye, a történetet a kétszeres Oscar-jelölt rendezője, Kaouther Ben Hania dolgozta fel

Egy tunéziai édesanya 2016-ban azzal vádolta meg a rendőrséget, hogy kérése ellenére sem akadályozták meg két idősebb lányát abban, hogy Líbiában az ISIS két vezetőjével összeházasodjanak. A történetet feldolgozó Négy nővér kétszeres Oscar-jelölt rendezőjét, Kaouther Ben Hania-t Zoomon értük utol.