A Twitter jót akar, így lenullázza Bident

Egy lelkes rokon hurcolta be a Covid19 újabb változatát.

Egy másik országban is megjelent a Nagy-Britanniában azonosított mutáció, írja az atv.hu . A Baden-Württemberg tartományi egészségügyi minisztérium közleménye szerint a B.1.1.7 jelzésű vírusváltozatot egy nő szervezetében mutatták ki, aki december 20-án érkezett Németországba Nagy-Britanniából rokonlátogatásra. A frankfurti repülőtéren lépett be az országba, és mint minden utasnál, nála is elvégeztek egy koronavírus-gyorstesztet. A lelet pozitív lett, ezért házi elkülönítésben van, a repülőtérről családtagjai szállították el autóval. Mintájának további elemzésével csütörtökön mutatták ki, hogy az eddigi ismert SARS-CoV-2-változatoknál jóval könnyebben terjedő új vírusmutációt hordozza.