Megpróbálják felébreszteni a mesterséges kómából a megkéselt rendőrt

Az őrmester egy őrjöngő férfit próbált semlegesíteni, amikor az többször megszúrta.

Huszonhét órával az újpesti ámokfutó megfékezése után a megkéselt, 26 éves őrmester állapota továbbra is stabil, írja az mno.hu . Szervezete nagyon erős, bár továbbra is életveszélyben van és mesterséges altatásban tartják orvosai, akik ma megpróbálják felébreszteni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe való rendőrt a mesterséges kómából. A megsérült járőr társa, Erika megfigyelés után elhagyhatta a kórházat, pszichológus segít neki feldolgozni a traumát. A 23 éves őrmester lelőtte a bajtársát többször megszúró támadót. Most minden gondolata a járőrtársa körül jár, és teljes gyógyulásában bízva aggódik érte. Emlékeztetőül: egy társasház lépcsőházában hangoskodó férfiről tettek bejelentést december 24-én 6 óra 37 perckor Budapest IV. kerületéből, a Kassai utcából. A bejelentésre kiérkező járőrpár egyik tagját az agresszív, 35 éves délegyházi férfi egy késsel többször megszúrta, ezért társa életének védelmében a másik rendőr lelőtte a támadót, aki a helyszínen életét vesztette. A megszúrt rendőrt kórházba vitték. Az ügy körülményeit a Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálja.