Felrobbant egy lakóautó Nashville belvárosában: rendőrök is lehettek a célpontok

Egyelőre nem tudták megállapítani, hogy tartózkodott-e valaki a járműben, de a helyszín közelében lehetséges emberi maradványokra bukkantak.

Helyi idő szerint pénteken reggel robbant fel egy parkoló lakóautó Tennessee amerikai állam fővárosa, Nashville belvárosában, három ember nem életveszélyesen megsérült, és a rendőrség azt gyanítja, hogy szándékos robbantás történt – jelentették a hírügynökségek. Néhány órával később a helyszín közelében lehetséges emberi maradványokra bukkantak. Ezt John Drake, Nashville rendőrfőnöke közölte, de azt egyelőre nem tudták megállapítani, hogy tartózkodott-e valaki a felrobbant járműben. Azt mondta, a dolgok jelenlegi állása szerint nem tudnak halálos áldozatról, de megvizsgálják, valóban emberi szövetről van-e szó. A járműből – helyi bejelentők szerint – a robbanást megelőzően bombára figyelmeztető hangfelvételt lehetett hallani, a következő szöveggel:



„pokolgép robban tizenöt perc múlva”.

Azzal riasztották a helyszínre a rendőrséget, hogy a gépjármű közelében lövések dördültek el, azonban a kiérkező egyenruhások lőfegyverhasználat nyomait nem találták. A rendőrök ekkor gyorsan elkezdték a környék kiürítését, és kihívták a tűzszerészeket, de a lakóautó még azelőtt felrobbant, mielőtt a helyszínre érkeztek volna. Kilenc közelben parkoló autó is kigyulladt, és a környéken többtucatnyi háznak betört az ablaka, emellett több fát is kidöntött a detonáció. A robbanásban megrongálódott az AT&T amerikai telekommunikációs vállalat telefonközpontjának központi irodája is a hálózati berendezésekkel, ami fennakadásokat okozott a telefonszolgáltatásban. A Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) ideiglenesen felfüggesztette a légi járatokat a nashville-i nemzetközi repülőtéren szintén a detonáció következtében előállt telekommunikációs nehézségekre hivatkozva. A három sérült legalább egyike rendőr, akit a robbanás okozta léghullám ledöntött a lábáról, ő halláskárosodást szenvedett. Egy rendőrségi szóvivő jelentősnek nevezte a detonációt, és közölte, hogy az ügyet nem csupán az állami rendőrség, de a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI), valamint a jövedéki adókkal és fegyverekkel foglalkozó hatóság is vizsgálja. Andrew McCabe, az FBI korábbi vezérigazgató-helyettese a CNN hírtelevíziónak azt mondta: