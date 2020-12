Vályi-Nagy István: az oltás biztonságos

Szenteste napján jelent meg a kormányhatározat.

A részvénypakett és ingatlanok után most csaknem százmilliárd forinttal tömték ki Mathias Corvinus Collegium (MCC) alapítványát – írta a 444 a közvetlenül karácsony előtti kormányzati döntésről. A Magyar Közlöny december 24-i számában szereplő kormányhatározatból annyi derült ki, hogy a Tihanyi Alapítvány pénzbeli vagyoni juttatása, pontosan 94 535 000 000 forint a „Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokból” származik. A Mathias Corvinus Collegiumot, mint a 25 éve létező tehetséggondozó szakkollégiumot tavasszal minősítették közvagyont kezelő szervezetté, év végén még alaptörvényt is módosították miatta, miközben elképesztő vagyonnal tömték ki. Többek közt megkapta az állam maradék, legalább háromszázmilliárdos MOL- illetve Richer-részvénypakettjét , és nagy értékű ingatlanokat is. A korábbi törvény-, majd alaptörvény-módosítás miatt az MCC nemcsak kezelője, hanem tulajdonosa is a megkapott vagyonnak, az lényegileg elvesztette közvagyon jellegét. A most kapott százmilliárdról az RTL Klubnak a Mathias Corvinus Collegium főigazgató-helyettese, Lánczi Péter elmondta, hogy mivel a jelenlegi működési modellt felváltja egy 35 helyszínes Kárpát-medencei hálózat, az összeget ennek kiépítésére költik majd.