Kanadát is elérte a koronavírus-mutáció

Egyre veszélyeztetettebb Európa, valamennyi új esetet Nagy-Britanniából érkezőkhöz kötik.

Svédországban és Spanyolországban is azonosították a koronavírus Nagy-Britanniában felfedezett új változatát. A Svéd Egészségügyi Hivatal szombaton jelentette be: azonosították Södermanland megyében a koronavírus új változatát azután, hogy egy Nagy-Britanniából érkező utazó megbetegedett, és pozitív lett a vírustesztje. Sara Byfors, a hivatal munkatársa sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az utazót, akinek a személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, Svédországba érkezése után elkülönítették, és eddig nem találtak újabb pozitív eseteket. Az új változattól tartva Svédország decemberben beutazási korlátozásokat rendelt el a Nagy-Britanniából érkezők részére. Hasonló intézkedéseket hozott több más európai uniós tagállam és a világ több országa is. – A Madridi Autonóm Közösségben a brit variánst négy személynél azonosították, három másik személy pedig gyanús, az ő esetükben még folyik a vírus genomjának szekvenálása – közölte a régió Közegészségügyi Igazgatósága. Antonio Zapatero, a régió egészségügyminiszter-helyettese elmondta, hogy a négy ember Nagy-Britanniából tért vissza.



Madridban a hét elején tüntetés volt a járvány gazdasági hatásai miatt. Még nagyobb lehet a baj Fotó: Senhan Bolelli / Anadolu Agency / AFP

Az EFE hírügynökség jelentése szerint a madridi fertőzötteken kívül Franciaországban, Hollandiában és Dániában azonosították már a Nagy-Britanniában fertőző új variánst. Olaszországban újabb hat ember tesztje lett pozitív a Nagy-Britanniában terjedő koronavírus-variánssal, így tíz körüli az országban ezzel a fertőzéssel regisztráltak száma - közölték az olasz egészségügyi hatóságok szombaton. A hat ember Londonból érkezett, december végén, röviddel a Nagy-Britanniából érkező járatok felfüggesztése előtt. A nápolyi Capodichino repülőtéren elvégzett teszt eredménye pozitív lett - közölte Campania régió elnöke, Vincenzo de Luca. Három másik fertőzöttet Velence régióban azonosítottak karácsony előtt, kettőt Pugliában, és kettőt, akiknek a tesztjét Rómába küldték megerősítésre, Abruzzóban. Matthews Hankock brit egészségügy-miniszter december 14-én jelentette be, hogy a brit tudósok felfedezték a SARS-CoV-2 nevű koronavírus mutánsát, amely gyorsan terjedni kezdett Délkelet-Angliában. Boris Johnson brit kormányfő közölte, hogy az elsődleges adatok szerint az új változat feltehetően 70 százalékkal fertőzőbb, de nincs bizonyíték arra, hogy magasabb lenne a halálozási aránya.