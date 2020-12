Lendületes izraeli (oltó)kampány

A Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinájának első dózisát másfél hét alatt több mint negyedmillióan kapták meg Izraelben.

A lakosság villámgyors immunizációjával feledtetné el a járványkezelésben elkövetett korábbi ballépéseit és az ellene folyó korrupciós vádeljárásokat Benjamin "Bibi" Netanjahu. A Pfizer/BioNTech koronavírus elleni vakcinájának első dózisát másfél hét alatt több mint negyedmillióan kapták meg Izraelben, de az elsőként beoltott ügyvezető miniszterelnök tovább fokozná az ütemet. A kormányfő célkitűzése szerint a jövő hét végétől már naponta 150 ezer embernek adnák be a vakcinát, ami azt jelentené, hogy január végére a lakosság nagyjából negyedét ellenállóvá tehetik a vírussal szemben. Netanjahu azt szeretné, ha Izrael minél előbb legyőzné a járványt és teljesen újraindítaná a gazdaságot - lehetőleg még a március 23-i előrehozott választások előtt. Az oltókampány ugyanis egyben a választási kampány is: Bibi reményei szerint a vakcina lendületes szétterítése az ő kormányon maradását is elősegítené. Pártja, a Likud azonban nem áll jól, a felmérések szerint ott liheg a nyakukban a pártból kivált képviselőkből létrejött Új Remény nevű alakulat. A lakosság gyors immunizációja mindenesetre jól jönne Izraelnek, ahol az emelkedő esetszámok miatt vasárnap újra országos karantént vezettek be, immár a harmadikat a járvány kezdete óta. Az ügyvezető kormány viszont azt valószínűsíti, hogy az oltókampánynak köszönhetően már a koronavírus miatt nem lesz többször szükség ilyen lezárás elrendelésére.