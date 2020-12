Utolsó akadálya előtt a rendezett Brexit

A szentestei megegyezés után a brit alsóháznak egy napja marad a megállapodás ratifikálására, de az általános meggyőződés szerint "jó deal" született.

A westminsteri honatyáknak nem egészen száz órájuk maradt, hogy elmélyedjenek a december 24-én megszületett és karácsony második napján nyilvánosságra hozott EU-brit szabadkereskedelmi egyezmény 1246 oldalában. Még "szerencse", hogy most, amikor Anglia legnagyobb része a legsúlyosabb, 4-es veszélyességi zónába tartozik, kevés társasági-szórakozási kísértésnek vannak kitéve. Felkészülésüket a december 30-i egynapos, virtuális ratifikációs vitára az ország legkiválóbb jogi szaktekintélyei segítik. A "lakmusz-teszt" az arra a kérdésre adott válasz lesz, teljesíti-e a dokumentum a Vote Leave kilépéspárti mozgalomnak a 2016-os Brexit-népszavazás előtt arról tett ígéretét, hogy visszaszerzik az írányítást Brüsszeltől. Az alsóház euroszkeptikus tagjai számára kulcsfontosságú, vajon az Európai Bíróság megtart bármilyen szerepet is az Egyesült Királyság jogi ügyeinek kezelésében. Az első reakciók szerint a befolyásos Brexit-párti képviselők máris jelezték, hogy készek támogatni az alkut, különösen az Európai Bíróság nagy-britanniai jogkörének megszüntetése miatt. Sir Keir Starmer, az ellenzék vezére a Munkáspárt nevében is kiállt a megállapodás mellett. Johnson a The Sunday Telegraphnak adott interjújában magabiztosnak tűnik a szerdai voks kimenetele felől. Véleménye szerint "nem kell rebelliótól tartani", az egyezmény a "legszigorúbb kutakodást is kiállja". A lap egykori brüsszeli tudósítója "történelmi jelentőségűnek" nevezte a "pillanatot, egy hosszú intellektuális odüsszeia végét". A kormányfő "nagyon fontosnak" nevezte Margaret Thatcher 1988-as bruges-i beszédét, melyben az Unió akkori vezetőjét, Jacques Delors-t sikertelenül próbálta meg lebeszélni a mélyebb integráció felé haladásról, egy európai szuper-állam becsvágyáról, ami a parlament jelentőségét és az emberek nemzeti büszkeségét egyaránt sértette". Johnson úgy látja, az Egyesült Királyság és az EU a jövőben "jobb és egészségesebb kapcsolatban" élhet egymással. A megállapodás révén a szigetország "igazán függetlenné" vált. Az elért vívmányok közül az EU törvényeinek kiiktatásán kívül utalt a szolgáltatások 80 százalékát átfogó, bár éppen a pénzügyieket nem teljesen átfedő engedményekre, az EU-n kívüli országokból származó autóalkatrészekhez való hozzáférésre, az elektromos autókra vonatkozó előnyös szabályokra és a szigetországban működő japán autógyárak érdekeinek megóvására. A vám- és illetékmentes kereskedelem értékét 660 milliárd fontra becsülik, de a valóságban senki nem gondolja, hogy az árucserének nem lesznek majd gyermekbetegségei. A tárgyalások legérzékenyebb területei közül az egyenlő versenyfeltételekről és a halászati kvótákról is kompromisszum született. Ha London és Brüsszel között az állami támogatásokkal, a munkaerővel, vagy a környezetvédelemmel kapcsolatban nézeteltérés merül fel, a kérdés választottbíróság elé kerül. A folyamatot négy év múlva felülvizsgálják. Európai halászhajók öt és fél év átmeneti ideig továbbra is hozzájutnak a brit fenségvizek "tengeri gyümölcseihez" de a kifogható mennyiség az időszak végére 25 százalékkal csökkenhet. A brit halászok érdekvédelmi szervezete úgy érzi, "más nemzeti célok áldozatául estek". A megegyezés felbecsülhetetlen személyes győzelem Boris Johnson számára, aki végül az Ursula von der Leyen EU-vezetővel folytatott közvetlen telefonbeszélgetései során érte el az áttörést. A kormányfő megtépázott tekintélyének helyreállítása azt jelenti, hogy végre teljes erőbedobással foglalkozhat a koronavírus-válsággal és egy évvel ezelőtti választási ígéretei, főleg az életszínvonal-különbségek kiegyenlítésének teljesítésével.