Civileket raboltak el és pokolgépeket robbantottak Afganisztánban

Az ország délkeleti részén fekvő Gazni tartományból lövöldözést is jelentettek.

Legalább 20 civilt raboltak el kormányellenes tálib fegyveresek Afganisztánban, az ország délkeleti részén fekvő Gazni tartományban, ahonnan lövöldözést is jelentettek. A Gaznival szomszédos Hosztban, valamint Kabulban pedig pokolgépes merényleteket követtek el hatósági gépkocsik ellen – közölték hétfőn afgán hivatalos források. Gazni tartományi tanácsának két tagja újságíróknak azt mondta, hogy a civileket vasárnap rabolták el a tartomány tálibok ellenőrizte körzetéből, a hatóságok megkezdték a keresésüket. A gazni rendőrség szóvivője közölte, hogy a tartomány keleti részén hétfő reggel ismeretlen fegyveresek agyonlőtték a helyi adóigazgatóság két, munkába tartó dolgozóját. Hoszt tartományban házi készítésű pokolgéppel támadták meg a helyi tanács egyik tagjának gépkocsiját, az illetékes megsebesült, egy biztonsági őr meghalt, egy másik szintén megsebesült. Kabulban egy, a védelmi minisztériumba tartó autót rongált meg pokolgép, a robbanásban a sofőr megsebesült. A támadások elkövetését eddig egyetlen csoport sem vállalta magára. Jóllehet az afgán kormány és a tálibok több mint három hónapja folytatnak béketárgyalásokat a több évtizedes háború lezárása érdekében, a radikálisok továbbra is hajtanak végre támadásokat afgán biztonsági erők ellen. Az egyeztetések újabb fordulója várhatóan január 5-én kezdődik. Az országban az Iszlám Állam terrorszervezet is aktív, a dzsihadisták az elmúlt hónapban több merénylet elkövetését is magukra vállalták, köztük a kabuli egyetem ellen novemberben végrehajtott, csaknem 50 halálos áldozattal járó támadást is.