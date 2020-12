Egy kerítésre akadt holttestet találtak Szombathelyen

Vélhetően megfagyott a férfi.

Hétfő reggel számolt be arról a Nyugat.hu , hogy Szombathelyen holtan találtak egy férfit egy parkoló kerítésére akadva. A portál szerint a férfi valószínűleg kihűlt, és mire megérkezett a segítség, már nem volt esély az újraélesztésére. A lap reggel még úgy tudta, hogy az áldozat egy utcán élő hajléktalan férfi volt, aki nem járt be a hajléktalanszállásra. Később reagált a hajléktalanokkal foglalkozó Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. (Féhe) Kft. ügyvezető igazgatója. Németh Klára azt írta a Nyugat.hu-nak, hogy tudomásuk szerint az elhunyt férfi nem hajléktalan volt, körülbelül két hónappal ezelőtt, az ősz végén befogadták és szállást biztosítottak számára. Az igazgató hozzátette, utcai szociális szolgálatuk név szerint ismeri azokat, akik nem akarják igénybe venni az ellátást. Hetente többször is felkeresik őket, és megpróbálják meggyőzni őket arról, hogy menjenek be a szállásra.